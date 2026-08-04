आजमगढ़ में हृदय विदारक हादसा; बिजली के खंभे से टकराकर डीजल से भरा टैंकर पलटा, आग लगने से 3 लोग जिंदा जले
जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मालटारी-मिर्जापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र के पास सोमवार रात हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 11:10 AM IST
आजमगढ़ : जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मालटारी-मिर्जापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र के पास सोमवार रात एक डीजल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया. हादसे के दौरान आग लगने से तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. घटनास्थल पहुंची पुलिस और फायर टीम ने किसी तरह आग पर पाया. इसके बाद एक युवक की पहचान हो गई, लेकिन दो लोगों की पहचान नहीं हो सकी है.
बताया गया कि सोमवार रात गोरखपुर से डीजल लेकर टैंकर बिलरियागंज थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था. जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मालटारी-मिर्जापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र के पास टैंकर बिजली के पोल से टकरा गया. इससे पोल पर लगा ट्रांसफार्मर भी गिर गया. ट्रांसफार्मर गिरने के तुरंत बाद तेज धमाके के साथ टैंकर में भीषण आग लग गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी विकराल थी कि आसपास मौजूद लोग चाहकर भी टैंकर के पास नहीं जा सके. देखते ही देखते आग की ऊंची-ऊंची लपटों ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. छह दमकल गाड़ियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि सोमवार देर रात तेल भरा टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया था. जिससे तेल टैंकर में आग लग गई थी. अग्निशमन विभाग की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया. टैंकर के अंदर तीन लोग फंसे हुए थे, उनको निकाल लिया गया है. जिनमें से दो लोगों की पहचान कर ली गई है. एक युवक की शिनाख्त मेहनगर थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार (26) के रूप में हुई है. एक शख्स की पहचान की जा रही है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है.
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