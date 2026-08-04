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आजमगढ़ में हृदय विदारक हादसा; बिजली के खंभे से टकराकर डीजल से भरा टैंकर पलटा, आग लगने से 3 लोग जिंदा जले

आजमगढ़ में हृदय विदारक हादसा. ( Photo Credit : ETV Bharat )