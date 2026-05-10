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आजमगढ़ के समाज कल्याण अधिकारी और पटल सहायक के खिलाफ FIR, पढ़ें पूरा मामला

आजमगढ़ समाज कल्याण विभाग में वेतन भुगतान में भ्रष्टाचार. ( Photo Credit : ETV Bharat )