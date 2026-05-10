ETV Bharat / state

आजमगढ़ के समाज कल्याण अधिकारी और पटल सहायक के खिलाफ FIR, पढ़ें पूरा मामला

समाज कल्याण विभाग ने अवैध नियुक्ति के बाद भी 10 शिक्षकों के वेतन भुगतान प्रकरण में डीएसडब्ल्यूओ और पटल सहायक पर कार्रवाई की.

आजमगढ़: समाज कल्याण विभाग का एक्शन.
आजमगढ़ समाज कल्याण विभाग में वेतन भुगतान में भ्रष्टाचार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 7:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आजमगढ़ : समाज कल्याण विभाग ने शासन द्वारा 10 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर लगाई गई रोक के बाद भी भुगतान करने के मामले में डीडी समाज कल्याण ने शनिवार को पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह और समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नगर कोतवाली में तहरीर दी है. डीडी समाज कल्याण की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 61 (2) और 316 (5) के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानकारी देते सीओ सिटी शुभम तोदी. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने 20 फरवरी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके पटल सहायक द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया तथा सहायक अध्यापकों की जो नियुक्तियां शासनादेश के विपरीत की गई थीं, उन्हें शासन से रोक लगने के बाद भी भुगतान कर दिया. मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें जिला विकास अधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी शामिल थे, से पूरे मामले की जांच कराई.

जांच के दौरान सामने आया कि कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां अवैध हैं. जिस पर शासन ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया था. इसके बावजूद उन्हें वेतन का भुगतान किया गया. इस प्रकार कुल 10 अध्यापकों को लगभग 51 लाख 46 हजार रुपये का भुगतान अनियमित रूप से किए जाने की पुष्टि हुई है. आख्या में यह भी कहा गया है कि इन मामलों से संबंधित प्रकरण पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहे हैं. डीएम रविंद्र कुमार ने जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई की संस्तुति कर शासन को भेज दिया था.

सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा थाना कोतवाली में तहरीर दी गई थी जिसमें वेतन अनियमितता को लेकर समाज कल्याण अधिकारी पर आरोप कि जांच के उपरांत नगर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।



यह भी पढ़ें : सहारनपुर: 1 लाख की रिश्वत लेते GST अधिकारी गिरफ्तार, व्यापारी से कर रहा था अवैध वसूली

यह भी पढ़ें : ऊपरी कमाई ने जेल की सैर कराई, यूपी के दो सरकारी कर्मचारियों पर ऐसे भारी पड़ी घूस

TAGGED:

ACTION AGAINST DSWO AZAMGARH
समाज कल्याण अधिकारी पर कार्रवाई
समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़
CORRUPTION IN SALARY PAYMENTS
SOCIAL WELFARE DEPARTMENT AZAMGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.