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आजमगढ़ बीजेपी में घमासान; जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह पर कार्यालय प्रभारी ने लगाया मारपीट का आरोप

जिले के भाजपा कार्यालय में सोमवार रात कार्यालय प्रभारी रामचंद्र यादव ने जिला अध्यक्ष पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया है. यह घटना रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है.

आजमगढ़: आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गए हैं. बीजेपी कार्यकारिणी में हत्या के आरोपी को पद दिए जाने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि कार्यालय में एक नई घटना सामने आई है.

कार्यालय प्रभारी ने लगाए गंभीर आरोप: कार्यालय प्रभारी रामचंद्र यादव ने कहा कि वह रात में भोजन करने के बाद कार्यालय में बैठे थे, तभी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह वहां पहुंचे. ध्रुव सिंह ने उन पर शराब पीने का आरोप लगाया और इनकार करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए थप्पड़ जड़ दिया. रामचंद्र यादव ने भावुक होते हुए बताया कि वह पिछले तीन दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उनकी गहरी आस्था है. उन्होंने कहा कि ध्रुव सिंह के दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद से उनके व्यवहार में काफी बदलाव और अहंकार आ गया है.

शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा मामला: पीड़ित रामचंद्र यादव ने इस वाकये की जानकारी पार्टी के शीर्ष नेताओं को लिखित रूप में दे दी है. उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पद से हटाना ही था तो सीधे कहा जा सकता था, लेकिन इस तरह का अपमानजनक व्यवहार उचित नहीं है. अब वह नेतृत्व द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. जिस दिन यह विवाद हुआ, उसी दिन भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया था और जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी था.

जिलाध्यक्ष ने आरोपों को नकारा: जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है. उन्होंने रामचंद्र यादव को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया है. ध्रुव सिंह का दावा है कि कुछ लोग जिन्हें पद और प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई, वे उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं. फिलहाल पार्टी के भीतर चल रही इस खींचतान ने संगठन की छवि पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

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