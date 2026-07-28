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आजमगढ़ पहुंचे AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, कहा-2027 के चुनाव में 200 सीटों पर हमारी तैयारी

एआईएमआईएम के प्रदेश शौकत अली सोमवार को समाजवादी पार्टी के दिवंगत वरिष्ठ विधायक आलमबदी आजमी को दी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

मीडिया से मुखातिब एआईएमआईएम के प्रदेश शौकत अली.
मीडिया से मुखातिब एआईएमआईएम के प्रदेश शौकत अली. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:35 PM IST

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आजमगढ़ : एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश शौकत अली सोमवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रहे आलमबदी आजमी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं और दिवंगत विधायक से जुड़ी कई यादें भी साझा कीं.

आजमगढ़ पहुंचे AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली. (Video Credit : ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक विधायक ही नहीं खोया है, बल्कि कौम-ओ-मिल्लत का एक बहुत बड़ा सरमाया खो दिया है. जिसकी भरपाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. दिवंगत विधायक हमेशा सलाह देते थे कि राजनीति में कभी झूठ मत बोलना और राजनीति केवल सेवा/खिदमत के उद्देश्य से करना. दिवंगत विधायक ने अपनी राजनीतिक यात्रा डॉ. जलील फरीदी के साथ मुस्लिम मजलिस से शुरू की थी.



मीडिया से बातचीत के दौरान शौकत अली ने AIMIM चीफ असदुद्दीन औवैसी के बयान आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं वाले पर प्रतिक्रिया दी हैं. उन्होंने कहा एआईएमआईएम की ओर से इंडिया गठबंधन के लिए चेतावनी और ऑफर दोनों है.

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीटों का कोई झगड़ा नहीं है और यदि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो वे कैबिनेट या सरकार में शामिल होने का दावा भी नहीं करेंगे. आगे उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी दल सहमति नहीं बनाते हैं तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है. बाकी 203 सीटें अखिलेश यादव व अन्य के लिए छोड़ सकती है, ताकि बीजेपी को हराया जा सके.


शौकत अली ने दिल्ली की जंतर मंतर पर हुए युवाओं के आंदोलन को लेकर कहा कि 2014 के बाद पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ छात्रों और युवाओं का इतना बड़ा गैर-राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुआ. युवा लगातार हो रहे पेपर लीक से परेशान थे. शौकत अली ने उनके हौसले और लगभग एक महीने तक चले विरोध प्रदर्शन की तारीफ की. जिसने सरकार को झुकने पर मजबूर किया.


उन्होंने कहा कि कानून बनाना एक बात है और उसका सही तरीके से लागू होना दूसरी बात. केवल नए कानून बनाने से अपराध नहीं रुकेंगे. जैसे हत्या और बलात्कार के कड़े कानून होने के बाद भी अपराध होते हैं. इसके लिए समाज में जागरूकता जरूरी है. इस आंदोलन का श्रेय सिर्फ युवाओं को जाना चाहिए. युवाओं की समझदारी से आंदोलन में एकजुटता रही. युवाओं की इसी एकजुटता के चलते प्रधानमंत्री को आननफानन में वीडियो संदेश जारी करने पड़े. लोकतंत्र में असली ताकत जनता की होती है और युवा भविष्य की धरोहर हैं.

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