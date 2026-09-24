ETV Bharat / state

आजमगढ़ हत्याकांड: सदन में उठेगा मामला, सपा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने पीड़तों से की मुलाकात

अस्पताल में सपा सांसद ( Photo Credit; ETV Bharat )