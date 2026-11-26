आजम खान ने लव जिहाद कानून पर उठाए सवाल; कहा कानून का शिकंजा सिर्फ गरीबों पर क्यों?
आजम खान के इस बयान ने लव जिहाद और कानून के समान इस्तेमाल को लेकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:01 PM IST
रामपुर: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गरमा गई है. रामपुर से लखनऊ रवाना होने से पहले आजम खान ने बॉलीवुड सितारों की शादियों और गांव के गरीब लोगों के साथ होने वाली कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कानून के इस्तेमाल पर सवाल उठाए. आजम खान ने पूछा कि आखिर कानून का शिकंजा गरीबों पर ही क्यों कसता है?
रामपुर में लखनऊ रवाना होने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी होती हैं या बड़े और नामचीन लोगों के घरों में इस तरह की शादियां होती हैं, तो पूरा बॉलीवुड, समाज, नेता और दौलतमंद लोग खुशियां मनाते हैं.
मीडिया से बातचीत में उन्होंने शाहरुख खान और गौरी की शादी का भी उदाहरण दिया और सवाल उठाया कि ऐसी शादियों पर कोई विवाद क्यों नहीं होता? आजम खान ने गांव के एक आम व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर ननवा की शादी कलवा से हो जाती है.
तब तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है और उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है. आजम खान ने सवाल किया कि आखिर यहां कानून कहां चला जाता है? क्या लव जिहाद का कानून सिर्फ ननवा जैसे गरीब लोगों के लिए है?
उन्होंने कहा कि सैफ अली खान, शाहरुख खान या बड़े लोगों के लिए यह कानून लागू क्यों नहीं होता? आजम खान ने कहा कि अगर कोई गलत काम करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए. बड़े लोगों के गलत काम पर और भी बड़ी सजा होनी चाहिए.
आजम खान के इस बयान ने लव जिहाद और कानून के समान इस्तेमाल को लेकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है. अब देखना होगा कि उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.
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