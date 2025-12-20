सपा नेता का आरोप- जेल में जमीन पर सोने को मजबूर आजम खान; भाभी की मृत्यु पर भी नहीं मिली पैरोल

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 12:01 PM IST

रामपुर: आजम खान के करीबी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आसिम राजा ने जेल में कैद आजम खान के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा 78 वर्ष की उम्र में भी वरिष्ठ नेता को जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

आसिम राजा ने कहा कि कुछ दिन पहले ही आजम के बड़े भाई शरीफ अहमद खान की पत्नी की मृत्यु हो गई थी. इस पर पैरोल की अर्जी लगाई, लेकिन उन्हें इस दुःख में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं मिली. इतना ही नहीं कोर्ट के आदेश के बावजूद आजम खान जेल में सुविधाएं नहीं मिल रहीं.

पैरोल न देना अमानवीय: आसिम राजा ने बताया कि आजम खान को पैरोल न मिलने की हम कड़ी आलोचना करते हैं. परिवार ने कानूनी प्रक्रिया के तहत पैरोल की अर्जी दी थी, लेकिन प्रशासन ने आवेदन खारिज कर दिया. यह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि अमानवीय भी है.

आसिम राजा ने कहा कि जब देश में हत्यारों, सजायाफ्ता अपराधियों, बलात्कारियों तक को पैरोल मिल सकती है, तो एक वरिष्ठ सियासी शख्सियत आजम खान को यह अधिकार न देना उनके साथ अन्याय है.

जेल मैनुअल की सुविधाएं नहीं मिल रहीं: आसिम राजा ने आरोप लगाया कि अदालती आदेश के बाद भी आजम खान को जेल मैनुअल के हिसाब से बुनियादी सहूलियतें जैसे बेड या तख्त, स्टूल, कुर्सी, लैंप और अलग टॉयलेट नहीं दिया जा रहा है.

सर्दी में 6-7 डिग्री तापमान में भी उन्हें जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है. वह 78 वर्ष के हैं और फेफड़ों के इंफेक्शन है. उन्हें लगातार खांसी की समस्या रहती है. इसके बावजूद इस तरह का व्यवहार बेहद निंदनीय है. यह उनकी जिंदगी से खिलवाड़ है.

जनता में गुस्सा: आसिम राजा ने कहा रामपुर की पूरी जनता, बाहर के लोग और देश भर के लोग इस फैसले की निंदा कर रहे हैं. अगर आजम खान को कुछ भी होता है, तो इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.

आसिम राजा ने डीएम और जेल प्रशासन से सवाल करते हुए कहा कि जब जेल मैनुअल खुद इन सुविधाओं का प्रावधान करता है, तो उन्हें लागू क्यों नहीं किया जा रहा? अगर सरकार के पास बजट नहीं है, तो वह खुद इन चीजों की व्यवस्था करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें अनुमति दी जाए.

