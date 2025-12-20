ETV Bharat / state

सपा नेता का आरोप- जेल में जमीन पर सोने को मजबूर आजम खान; भाभी की मृत्यु पर भी नहीं मिली पैरोल

रामपुर: आजम खान के करीबी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आसिम राजा ने जेल में कैद आजम खान के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा 78 वर्ष की उम्र में भी वरिष्ठ नेता को जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

आसिम राजा ने कहा कि कुछ दिन पहले ही आजम के बड़े भाई शरीफ अहमद खान की पत्नी की मृत्यु हो गई थी. इस पर पैरोल की अर्जी लगाई, लेकिन उन्हें इस दुःख में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं मिली. इतना ही नहीं कोर्ट के आदेश के बावजूद आजम खान जेल में सुविधाएं नहीं मिल रहीं.

पैरोल न देना अमानवीय: आसिम राजा ने बताया कि आजम खान को पैरोल न मिलने की हम कड़ी आलोचना करते हैं. परिवार ने कानूनी प्रक्रिया के तहत पैरोल की अर्जी दी थी, लेकिन प्रशासन ने आवेदन खारिज कर दिया. यह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि अमानवीय भी है.

आसिम राजा ने कहा कि जब देश में हत्यारों, सजायाफ्ता अपराधियों, बलात्कारियों तक को पैरोल मिल सकती है, तो एक वरिष्ठ सियासी शख्सियत आजम खान को यह अधिकार न देना उनके साथ अन्याय है.

जेल मैनुअल की सुविधाएं नहीं मिल रहीं: आसिम राजा ने आरोप लगाया कि अदालती आदेश के बाद भी आजम खान को जेल मैनुअल के हिसाब से बुनियादी सहूलियतें जैसे बेड या तख्त, स्टूल, कुर्सी, लैंप और अलग टॉयलेट नहीं दिया जा रहा है.