'यूपी में चुनाव नहीं इंकलाब होगा'; जेल से बाहर आते ही आजम खान ने दिखाए तेवर
डासना जेल से रिहाई होने पर रामपुर में कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 10:53 AM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान आखिरकार डासना जेल से रिहा हो गए हैं. हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान की रिहाई हुई तो उन्हें लेने के लिए उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और बड़ी संख्या में समर्थक गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे. जेल से बाहर आते ही आजम खान का काफिला रामपुर के लिए रवाना हो गया. वहीं, बुधवार रात रामपुर स्थित उनके आवास पर पहले से ही हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे. जैसे ही आजम खान अपने आवास पहुंचे, समर्थकों ने फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया. अपने आवास पर आजम ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी मालिक से दुआ है कि हर गली में एक मुर्गी चोर पैदा हो, ताकि वह भी एक यूनिवर्सिटी बना सके. यूपी चुनाव 2027 पर कहा कि इंकलाब होगा.
दरअसल, आजम खान की रिहाई का इंतजार उनके समर्थक लंबे समय से कर रहे थे. स्वागत के लिए उनके आवास पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और फूल बरसाकर अपने नेता का स्वागत किया. रिहाई के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए आजम खान ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई और जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की.
यहां मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने तंज कसा. कहा-'बकरी चोरी कराने वाला, भैंस चोरी कराने वाला ईडी का मुलजिम हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने वाला भी मुलजिम बना दिया गया. उनकी मालिक से दुआ है कि हर गली में एक मुर्गी चोर पैदा हो, ताकि वह भी एक यूनिवर्सिटी बना सके.'
आजम खान ने कहा कि अगर मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान के जमाने में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं होतीं तो शायद वे भी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते. उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की साख पर भी सवाल उठाए.
वहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खान ने साफ कहा कि इंकलाब होगा. दावा किया कि बीजेपी का सफाया तो पहले ही हो चुका है. आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर और न्याय मिलेगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, न्याय ही किया जाएगा.
आजम खान ने अपनी रिहाई के बाद समर्थकों के प्यार और उनके स्वागत पर भी भावुक अंदाज में प्रतिक्रिया दी. मीडिया के सवालों के बीच उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए कहा-तुम जियो हजारों साल.
आजम खान की रामपुर वापसी ने जिले की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है. अब देखना होगा कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की सक्रियता और उनके बयानों का उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है.
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