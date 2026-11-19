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'यूपी में चुनाव नहीं इंकलाब होगा'; जेल से बाहर आते ही आजम खान ने दिखाए तेवर

रामपुर में अपने आवास पर आजम खान ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान आखिरकार डासना जेल से रिहा हो गए हैं. हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान की रिहाई हुई तो उन्हें लेने के लिए उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और बड़ी संख्या में समर्थक गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे. जेल से बाहर आते ही आजम खान का काफिला रामपुर के लिए रवाना हो गया. वहीं, बुधवार रात रामपुर स्थित उनके आवास पर पहले से ही हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे. जैसे ही आजम खान अपने आवास पहुंचे, समर्थकों ने फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया. अपने आवास पर आजम ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी मालिक से दुआ है कि हर गली में एक मुर्गी चोर पैदा हो, ताकि वह भी एक यूनिवर्सिटी बना सके. यूपी चुनाव 2027 पर कहा कि इंकलाब होगा.

रामपुर में अपने आवास पर आजम खान (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, आजम खान की रिहाई का इंतजार उनके समर्थक लंबे समय से कर रहे थे. स्वागत के लिए उनके आवास पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और फूल बरसाकर अपने नेता का स्वागत किया. रिहाई के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए आजम खान ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई और जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की.

यहां मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने तंज कसा. कहा-'बकरी चोरी कराने वाला, भैंस चोरी कराने वाला ईडी का मुलजिम हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने वाला भी मुलजिम बना दिया गया. उनकी मालिक से दुआ है कि हर गली में एक मुर्गी चोर पैदा हो, ताकि वह भी एक यूनिवर्सिटी बना सके.' आजम खान ने कहा कि अगर मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान के जमाने में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं होतीं तो शायद वे भी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाते. उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की साख पर भी सवाल उठाए.