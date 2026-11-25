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आजम खान को फिर याद आईं जयाप्रदा, बोले– रामपुर लाने वाला भी मैं, हराने वाला भी मैं! जानें नेताजी के लिए क्या कहीं बातें

जयाप्रदा और मुलायम सिंह यादव पर बोले आजम खान. ( ETV Bharat )

रामपुर: रामपुर की सियासत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बयान एक बार फिर चर्चा में हैं. पूर्व सांसद जयाप्रदा को लेकर आजम खान ने ऐसा कटाक्ष किया, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है.

आजम खान ने कहा कि जयाप्रदा साहिबा को रामपुर लाने वाला भी मैं ही था और उन्हें चुनाव जिताने वाला भी मैं ही था. लेकिन जब चुनाव में उन्हें हराया, तो वह भी मेरे ही हाथों हुआ.

आजम खान ने अपने बयान में पुराने राजनीतिक रिश्तों, नाराजगी और नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े एक भावुक प्रसंग का भी जिक्र किया. जयाप्रदा और मुलायम सिंह यादव पर बोले आजम खान. (ETV Bharat) समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने जयाप्रदा को लेकर अपने अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि जयाप्रदा साहिबा को रामपुर लेकर आने वाला भी मैं ही था और उन्हें जिताने वाला भी मैं ही था. आजम खान ने कहा कि यह अलग बात है कि उन्हें बुरी तरह हराने वाला भी मैं ही था. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की उम्मीदवार होने के बावजूद जयाप्रदा को करीब ढाई लाख वोटों से हराया था. आजम खान ने साफ कहा कि यह जीत केवल ढाई लाख मुसलमानों के वोटों की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि इसमें हिंदू भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान था.