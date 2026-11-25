आजम खान को फिर याद आईं जयाप्रदा, बोले– रामपुर लाने वाला भी मैं, हराने वाला भी मैं! जानें नेताजी के लिए क्या कहीं बातें
आजम खान ने जयाप्रदा साहिबा पर तंज कसा, नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े एक भावुक प्रसंग का भी जिक्र किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 11:27 AM IST
रामपुर: रामपुर की सियासत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बयान एक बार फिर चर्चा में हैं. पूर्व सांसद जयाप्रदा को लेकर आजम खान ने ऐसा कटाक्ष किया, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है.
आजम खान ने कहा कि जयाप्रदा साहिबा को रामपुर लाने वाला भी मैं ही था और उन्हें चुनाव जिताने वाला भी मैं ही था. लेकिन जब चुनाव में उन्हें हराया, तो वह भी मेरे ही हाथों हुआ.
आजम खान ने अपने बयान में पुराने राजनीतिक रिश्तों, नाराजगी और नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़े एक भावुक प्रसंग का भी जिक्र किया.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने जयाप्रदा को लेकर अपने अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि जयाप्रदा साहिबा को रामपुर लेकर आने वाला भी मैं ही था और उन्हें जिताने वाला भी मैं ही था. आजम खान ने कहा कि यह अलग बात है कि उन्हें बुरी तरह हराने वाला भी मैं ही था.
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की उम्मीदवार होने के बावजूद जयाप्रदा को करीब ढाई लाख वोटों से हराया था. आजम खान ने साफ कहा कि यह जीत केवल ढाई लाख मुसलमानों के वोटों की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि इसमें हिंदू भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान था.
आजम खान ने कहा कि उन्होंने जयाप्रदा को रामपुर लाया, उनका चुनाव अच्छे से लड़ाया और उन्हें सियासी पहचान दिलाने में भूमिका निभाई.
इसके बावजूद आखिर ऐसी क्या बात हुई कि वह नाराज हो गईं और उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें पार्टी से निकलवा दिया गया.
आजम खान ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए कहा कि नेताजी को बाद में अपने फैसले का एहसास हुआ था.
आजम खान के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव ने उनसे कहा था कि जिस दिन टीवी पर उनके (आजम खान के) पार्टी से निकाले जाने की खबर चली, उस दिन वह आंसुओं से रोए थे और उनका फैसला गलत था.
आजम खान ने अपने पुराने सियासी संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात जरूर कही थी, लेकिन रास्ता छोड़ने की नहीं. उनका यह बयान एक बार फिर रामपुर की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है.