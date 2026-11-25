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रामपुर पार्टी कार्यालय पहुंचे आजम खान; मीडिया का जताया आभार, बेटे अब्दुल्ला के साथ लखनऊ रवाना

रामपुर में कार्यकर्ताओं से मिले आजम खान ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान शुक्रवार को रामपुर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और इसके बाद मीडिया से भी रूबरू हुए.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद उनके बारे में दिखाई गई खबरों के लिए मीडिया का आभार जताया. वहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने के सवाल पर उन्होंने फिलहाल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी.

जेल से बाहर आने के बाद कवरेज के लिए मीडिया को कहा शुक्रिया. (Video Credit: ETV Bharat) पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात: रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आज राजनीतिक हलचल देखने को मिली. पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की. कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद आजम खान मीडिया के सामने आए, जहां पत्रकारों ने उनसे कई राजनीतिक सवाल पूछे. मेनिफेस्टो के सवाल पर हल्के अंदाज में दिया जवाब: मीडिया से बातचीत के दौरान एक रिपोर्टर ने आजम खान से मेनिफेस्टो को लेकर सवाल किया. इस पर उन्होंने हल्के अंदाज में जवाब देते हुए कहा, "भाई, यही कहेंगे जो आप कह रहे हैं." इसके बाद आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद उनके बारे में खबरें दिखाने के लिए पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि इन दिनों मीडिया ने उनके बारे में जो खबरें दिखाई हैं, उसके लिए वह सभी पत्रकारों के बहुत आभारी हैं.