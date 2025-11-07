ETV Bharat / state

अखिलेश यादव के परिवार से रिश्ते टूटने में लगेंगी सदियां, मुलाकात के बाद बोले-आजम खान

अखिलेश से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा, 'मैं यहां मेरे और मेरे परिवार के साथ जो हुआ उसके बारे में बात करने के लिए आया था. हमने अपना हाल-ए-दिल सुनाया है. इस परिवार के साथ मेरा 50 साल का रिश्ता है. इसे कमजोर होने में कई साल लगेंगे और इसे टूटने में सदियां लगेंगी, और मेरे पास सदियां नहीं हैं. हमारा संबंध पीढ़ियों से चला आ रहा है और अगर थोड़ी सी भी जंग लगती है तो मैं इसे खुद साफ करता हूं. इससे बड़ी कठिनाइयां क्या हो सकती हैं, जो हम पहले ही सहन कर चुके हैं और सहन करना जारी रखेंगे? इससे अधिक कुछ भी संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि जब दो राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीति की बातें ही होती हैं. अखिलेश यादव ने मुझे इलाज के लिए लखनऊ में ही रहने की सलाह दी है, इस पर मैं सोचूंगा.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान ने शुक्रवार को लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की. करीब एक घंटे तक चली मुलाकात के दौरान आज़म खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला भी मौजूद रहे. एक महीने में यह दूसरी बार दोनों नेताओं में मुलाकात हुई है.



आजम खान ने कहा कि 'भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, उनकी अपनी एक विचारधारा है. देश के बादशाह हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं और करना भी चाहिए. जब पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो लड़ाई होती है. हम भी मैदान में हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं.

इतिहास में पता नहीं कहां जगह मिलेगीः आज़म खान ने कहा, 'हमारे पास लखनऊ में रहने के लिए पेंशन के पैसे हैं. करोड़ों नहीं तो लाखों हैं. हमारी बीवी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर्ड हैं. हमारे ऊपर इल्जाम है कि हमने शराब की दुकान लूटी थी, बोतलों के अलावा 16,900 रुपये गल्ले से लूटे थे. जब इतिहास लिखा जाएगा, तो पता नहीं मुझे कहां जगह मिलेगी. उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री के काम को हम देखते ही नहीं हैं, अगर देखेंगे तो हमें दर्द होगा.'



आज़म ने कहा, “जय श्रीराम और जय बजरंगबली के नारे लगाए जा रहे हैं, यह अच्छी बात है. लेकिन कोई भी नारा अगर दहशत के लिए लगाया जाए तो वह गलत है. दहशत फैलाने के लिए ‘अल्लाह हू अकबर’ या ‘हर हर महादेव’ का नारा लगाने वाला न अच्छा मुसलमान और न अच्छा हिंदू हो सकता है. यह बात मैंने 20 साल पहले भी कही थी. उन्होंने कहा, 'हमारे सम्बंध स्वामी प्रसाद मौर्य से हैं, मेरी ख्वाहिश है कि वह शुभ-शुभ बोला करें.

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, “रणनीति क्या होगी, यह अभी नहीं बताएंगे. लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि लोगों में बदलाव की चाह है. जब बदलाव आएगा, तो हम भी उसमें हिस्सेदार होंगे. माफिया-मुक्त प्रदेश के दावे पर आज़म खान ने कहा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश को माफिया और भयमुक्त बना दिया गया है. मैं ही उसकी मिसाल हूं. लोग मेरी कहानी सुनाया करेंगे.

इसे भी पढ़ें- अखिलेश यादव बोले- आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, सपा की सरकार आते ही रद्द होंगे सभी केस