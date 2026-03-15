रामपुर जेल से आजम खान का संदेश; ईद पर काले कपड़े पहनें, जानें ऐसा क्यों कहा
युसूफ मलिक ने कहा कि हमने जेल में आजम खान साहब से और अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 1:03 PM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने जेल से संदेश दिया है. उन्होंने मुस्लिम समुदाय खासकर सुन्नी मुसलमानों से अपील की है कि इस बार ईद पर काले कपड़े पहनें. उनका कहना है कि ईरान में हुई 160 बच्चों की मौत पर ईद के दिन मातम मनाना चाहिए.
आजम के करीबी युसूफ मलिक ने बताया कि आजम खान ने यह संदेश दिया है कि ईद पर नए कपड़े न पहनें और काले कपड़े पहनकर और हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ें. उन बच्चियों को खिराजे अकीदत पेश करें, जो ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले में मारी गई हैं.
युसूफ मलिक ने कहा कि हमने जेल में आजम खान साहब से और अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की. हमारे साथ आजम खान की पत्नी थी और सालिम साहब थे. युसूफ मलिक ने कहा आजम खान साहब आपने जेल से सुन्नी मुसलमानों के लिए हाथ पैगाम दिया है.
उन्होंने कहा कि सुन्नी मुसलमान से खासतौर से अपील है कि इस बार ईद पर काले कपड़े पहनें. नए कपड़े न पहनें. ईरान में जो 160 बच्चियों को इजराइल और अमेरिका ने मारा है, उसका गम है.
काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें और काले कपड़े पहनें. कहकहा लगाकर न हंसें. सुन्नी मुसलमान उनका सहयोग करें, क्योंकि वह भी हमारी बच्चियों थीं, उन्हें खिराजे अकीदत पेश करें.
बहरहाल, आजम खान के जेल से इस संदेश से सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं हैं. इस तरह से आजम खान ने ईरान का समर्थन किया है. खासतौर से सुन्नी मुसलमान से भी ईरान का समर्थन करने की अपील की है.
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