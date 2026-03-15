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रामपुर जेल से आजम खान का संदेश; ईद पर काले कपड़े पहनें, जानें ऐसा क्यों कहा

जेल से आजम खान ने भेजा संदेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने जेल से संदेश दिया है. उन्होंने मुस्लिम समुदाय खासकर सुन्नी मुसलमानों से अपील की है कि इस बार ईद पर काले कपड़े पहनें. उनका कहना है कि ईरान में हुई 160 बच्चों की मौत पर ईद के दिन मातम मनाना चाहिए. आजम के करीबी युसूफ मलिक ने बताया कि आजम खान ने यह संदेश दिया है कि ईद पर नए कपड़े न पहनें और काले कपड़े पहनकर और हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ें. उन बच्चियों को खिराजे अकीदत पेश करें, जो ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले में मारी गई हैं. युसूफ मलिक. (Video Credit: ETV Bharat) युसूफ मलिक ने कहा कि हमने जेल में आजम खान साहब से और अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की. हमारे साथ आजम खान की पत्नी थी और सालिम साहब थे. युसूफ मलिक ने कहा आजम खान साहब आपने जेल से सुन्नी मुसलमानों के लिए हाथ पैगाम दिया है.