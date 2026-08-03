रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान को कोर्ट से फिर मिली राहत, धवस्तीकरण पर स्टे बरकरार
रामपुर विकास प्राधिकरण यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के मानचित्र स्वीकृत न होने का हवाला देते हुए अवैध घोषित किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 5:31 PM IST
रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सोमवार को मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल यूनिवर्सिटी को राहत देते हुए पहले से लागू अंतरिम रोक यानी स्टे को बरकरार रखा है. हालांकि, अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है.
बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के मानचित्र स्वीकृत न होने का हवाला देते हुए उन्हें अवैध घोषित किया था. इसके बाद आरडीए ने इन भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए जौहर यूनिवर्सिटी पक्ष ने मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट का रुख किया था, जहां पहले ही ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी.
इसी मामले में दोबारा सुनवाई हुई. यूनिवर्सिटी की ओर से पेश अधिवक्ता जुनैद एजाज ने कोर्ट में दलील दी कि जिस गांव सीघनखेड़ा में यूनिवर्सिटी स्थित है, वह 27 सितंबर 2024 से आरडीए के क्षेत्राधिकार में शामिल हुआ है. ऐसे में आरडीए को किसी भी कार्रवाई से पहले मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना आवश्यक था.
अधिवक्ता का कहना था कि जब तक ये योजनाएं और संबंधित नियम लागू नहीं होते, तब तक किसी निर्माण को वैध या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता. इसलिए आरडीए की पूरी कार्रवाई समय से पहले और कानून के अनुरूप नहीं है.
वहीं आरडीए की ओर से अपने ध्वस्तीकरण आदेश को सही ठहराया गया, जबकि यूनिवर्सिटी पक्ष ने शो-कॉज नोटिस सहित पूरी कार्रवाई को अवैध बताया. दोनों पक्षों के बीच करीब पौने दो घंटे तक विस्तृत बहस चली.
सुनवाई के बाद यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने मौखिक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि ध्वस्तीकरण पर लगी अंतरिम रोक फिलहाल जारी रहेगी. यानी जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता, तब तक 38 भवनों पर कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी. यह भी बताया कि अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है और यह कोर्ट के विस्तृत आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.
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