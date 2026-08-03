ETV Bharat / state

रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान को कोर्ट से फिर मिली राहत, धवस्तीकरण पर स्टे बरकरार

जौहर यूनिवर्सिटी ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में सोमवार को मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल यूनिवर्सिटी को राहत देते हुए पहले से लागू अंतरिम रोक यानी स्टे को बरकरार रखा है. हालांकि, अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है. रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान को कोर्ट से फिर मिली राहत (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के मानचित्र स्वीकृत न होने का हवाला देते हुए उन्हें अवैध घोषित किया था. इसके बाद आरडीए ने इन भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए जौहर यूनिवर्सिटी पक्ष ने मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट का रुख किया था, जहां पहले ही ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी.