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CM योगी की मां के निधन पर आजम ने जताया दु:ख; कहा- मां जैसी दौलत कोई नहीं

CM योगी की मां के निधन पर आजम ने जताया दु:ख. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर आजम खान ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि मां सी दौलत कहां किसी के पास होती है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है.

91 वर्षीय सावित्री देवी ने शुक्रवार 20 नवंबर को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर अंतिम सांस ली. उनके निधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने भी गहरा दुख व्यक्त किया. आजम खान ने कहा कि यह बहुत बड़ा सदमा और नुकसान है. मां जैसी दौलत आखिर किसी के पास कहां होती है.