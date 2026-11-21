CM योगी की मां के निधन पर आजम ने जताया दु:ख; कहा- मां जैसी दौलत कोई नहीं
शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे पंचूर गांव स्थित उनके पैतृक आवास पर उनका निधन हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 9:19 AM IST
रामपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर आजम खान ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि मां सी दौलत कहां किसी के पास होती है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है.
91 वर्षीय सावित्री देवी ने शुक्रवार 20 नवंबर को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर अंतिम सांस ली. उनके निधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने भी गहरा दुख व्यक्त किया. आजम खान ने कहा कि यह बहुत बड़ा सदमा और नुकसान है. मां जैसी दौलत आखिर किसी के पास कहां होती है.
उन्होंने अल्लाह ताला से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की दुआ की. जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थीं.
शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे पंचूर गांव स्थित उनके पैतृक आवास पर उनका निधन हो गया. निधन की खबर मिलने के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों को टैबलेट वितरित कर रहे थे.
मां के निधन की खबर सुनकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कार्यक्रम को पूरा किया. इसके बाद वह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे.
पंचूर गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां सावित्री देवी के अंतिम दर्शन किए. उन्होंने मां के चरण स्पर्श कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. मां को खोने का दुख उनके चेहरे पर साफ नजर आया.
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