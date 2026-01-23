ETV Bharat / state

आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा; नई कार्यकारिणी गठित

सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी-बेटे ने जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया गया है. खबर है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है.

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. एसएन सलाम ने बताया कि आजम खान, डॉ. ताजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने स्वयं को ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी से अलग कर लिया है. अब ट्रस्ट की जिम्मेदारी नई टीम ही संभालेगी.

यह है नई कार्यकारिणी: उन्होंने बताया कि नई कार्यकारिणी में निखत अखलाक को अध्यक्ष बनाया गया है. मुश्ताक अहमद उपाध्यक्ष, अदीब आजम खान को सचिव की जिम्मेदारी मिली है. नसीर अहमद खान संयुक्त सचिव, जावेद उर रहमान खान कोषाध्यक्ष बने हैं. मुमताज बी और चौधरी शायरयार सलीम को सदस्य नियुक्त किया गया है.

यह थी पुरानी कार्यकारिणी: पूर्व कार्यकारिणी में आजम खान संस्थापक अध्यक्ष, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी उपाध्यक्ष, डॉ. ताजीन फातिमा सचिव, नसीर अहमद खान संयुक्त सचिव, निखत अखलाक कोषाध्यक्ष, अदीब आजम खान सदस्य, मुनव्वर सलीम सदस्य, अब्दुल्ला आजम सदस्य और सलीम कासिम सदस्य के रूप में शामिल थे.