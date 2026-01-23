आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा; नई कार्यकारिणी गठित
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. एसएन सलाम ने बताया कि अब ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी काम संभालेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 1:30 PM IST
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया गया है. खबर है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है.
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. एसएन सलाम ने बताया कि आजम खान, डॉ. ताजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने स्वयं को ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी से अलग कर लिया है. अब ट्रस्ट की जिम्मेदारी नई टीम ही संभालेगी.
यह है नई कार्यकारिणी: उन्होंने बताया कि नई कार्यकारिणी में निखत अखलाक को अध्यक्ष बनाया गया है. मुश्ताक अहमद उपाध्यक्ष, अदीब आजम खान को सचिव की जिम्मेदारी मिली है. नसीर अहमद खान संयुक्त सचिव, जावेद उर रहमान खान कोषाध्यक्ष बने हैं. मुमताज बी और चौधरी शायरयार सलीम को सदस्य नियुक्त किया गया है.
यह थी पुरानी कार्यकारिणी: पूर्व कार्यकारिणी में आजम खान संस्थापक अध्यक्ष, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी उपाध्यक्ष, डॉ. ताजीन फातिमा सचिव, नसीर अहमद खान संयुक्त सचिव, निखत अखलाक कोषाध्यक्ष, अदीब आजम खान सदस्य, मुनव्वर सलीम सदस्य, अब्दुल्ला आजम सदस्य और सलीम कासिम सदस्य के रूप में शामिल थे.
क्यों लेना पड़ा यह फैसला: मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के दो प्रमुख सदस्यों पूर्व राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम और डीसीबी रामपुर के चेयरमैन रहे सलीम कासिम का पहले ही निधन हो चुका है. इन दोनों के निधन के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर असर पड़ा था.
वहीं, आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर कई मुकदमे चल रहे हैं. वर्तमान में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान रामपुर जिला कारागार में बंद हैं. ऐसे में ट्रस्ट के संचालन में व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थीं.
यह भी पढ़ें: सट्टेबाजी-हवाला कारोबार का भंडाफोड़; 2 करोड़ नकद, 61 किलो चांदी जब्त, 5 गिरफ्तार