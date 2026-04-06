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रामपुर: आजम खान और अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई पूरी, 20 अप्रैल को आएगा फैसला

अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया दो पैन कार्ड मामले में आज़म खान, अब्दुल्ला आज़म खान की अपील पर कोर्ट 20 अप्रैल को फैसला सुनाएगा.

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20 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनाएगा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 8:57 PM IST

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रामपुर: रामपुर में दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को लेकर अदालत ने फ़ैसले की तारीख तय कर दी है. सोमवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है.

सुनवाई के बाद अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में 20 अप्रैल को फैसले की तारीख निर्धारित की है. अब सभी की निगाहें इसी दिन पर टिकी हैं, जब कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा.

जानकारी देतीं अधिवक्ता सीमा सिंह राणा (Video Credit: ETV Bharat)

क्या है दो पैन कार्ड का पूरा मामला: यह मामला दो पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए गए. इस केस में पहले एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म खान को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी. इसी फैसले के खिलाफ दोनों नेताओं की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई. अब कोर्ट इस अपील पर 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा, जो दोनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी थी 7 साल की सज़ा: इस मामले को लेकर जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी तरह से सुनी गईं. अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 20 अप्रैल को निर्णय सुनाने की तारीख तय की है. इस फैसले को लेकर रामपुर समेत पूरे प्रदेश की नजरें अदालत पर टिकी हैं. अब देखना होगा कि 20 अप्रैल को कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और इसका क्या असर आगे की राजनीति पर पड़ता है.

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