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आजादी के रंगों में रंगा लखनऊ, 35वें पीएसी स्टेट बैंड ने देशभक्ति धुनों से मोहा

स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी लखनऊ में तैयारियां तेज.

आजादी के रंगों में रंगा लखनऊ
आजादी के रंगों में रंगा लखनऊ (PHOTO Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 1:43 PM IST

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लखनऊ: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखनऊ में जश्न का माहौल है. बुधवार को जनेश्वर मिश्र और डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क का माहौल उस वक्त देशभक्ति से सराबोर हो गया, जब 35वीं वाहिनी पीएसी के स्टेट बैंड ने पार्क में देशभक्ति की धुने छेड़ दी. बैंड की धुन सुनकर पार्क में मौजूद लोग ठिठक गए, कुछ देर के लिए पूरा माहौल राष्ट्रप्रेम के रंग में रंग गया.

लखनऊ में देशभक्ति के धुनों पर झूमे लोग (VIDEO Credit : ETV Bharat)

पुलिस महानिदेशक पीएसी उत्तर प्रदेश के निर्देश पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का मकसद, स्वतंत्रता दिवस से पहले आम लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करना था. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया की बैंड की प्रस्तुति का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, इस प्रस्तुति से लोगों को आजादी के संघर्ष को याद दिलाना व देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना है.

जनेश्वर मिश्र पार्क में सुबह की सैर और व्यायाम के लिए पहुंचे लोगों को जब अचानक देशभक्ति की धुनें सुनाई दीं, तो लोगों का ध्यान बैंड की ओर खिंच गया. कई लोग रुककर प्रस्तुति सुनने लगे. बच्चों और युवाओं में भी बैंड की प्रस्तुति को लेकर खासा उत्साह नजर आया.

पीएसी स्टेट बैंड की देशभक्ति धुनों ने लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों की याद दिला दी. कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि आजादी केवल जश्न मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि उन बलिदानों को याद करने और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी समय है.

35वीं वाहिनी पीएसी अधिकारियों के मुताबिक, इस आयोजन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस से पहले आमजन को देश की आजादी के महत्व से जोड़ना है. संगीत और देशभक्ति की धुनों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय गौरव, एकता, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता की भावना को मजबूत करने का प्रयास करना है. पीएसी स्टेट बैंड की इस प्रस्तुति ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी के दो प्रमुख पार्कों में देशभक्ति का माहौल तैयार कर दिया. लोगों के बीच भी इस पहल को लेकर उत्साह नजर आया.

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