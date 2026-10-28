बनारस में गरजे सांसद चंद्रशेखर, बोले बहुजन की सरकार बनाने के लिए हर सीट पर उतारेंगे अपने प्रत्याशी, भाजपा पर कसा तंज
यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी. पार्टी अध्यक्ष सांसद सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी पार्टी ज़मीन पर अपना काम कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 11:37 AM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है. एक तरफ जहां बड़े राजनीतिक दल अपना जलवा दिखाने के लिए बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे हैं.
वहीं मंगलवार को वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी से सांसद और पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने वाराणसी में अपनी पहली जनसभा करते हुए पिछड़े और दलित को अपनी तरफ करने के लिए जोर आज़माइश की.
शिवपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित गौरा बाजार के शंकरपुर में मंगलवार को भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी की ओर से बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया.
सम्मेलन में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए. चंद्रशेखर ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग हर जिले में हर विधानसभा हर ग्राम सभा में जाकर लोगों से मिले, 2024 लोकसभा चुनाव में दो सीटों पर चुनाव लड़ा नगीना सीट से मुझे जीत हासिल हुई और डुमरियागंज से 80000 मत पाकर तीसरे नंबर की पार्टी रहे.
उन्होंने कहा कि 2027 में आजाद समाज पार्टी ने कमर कस ली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाकर बहुजन समाज की सरकार बनाने की. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 87 विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं. इस प्रभारियों के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करा कर जांच रहे है.
उन्होंने आगे कहा कि आज का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन इस बात की गवाही दे रहा है कि मनोज यादव बड़े मजबूती एवं डंके की चोट पर शिवपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे.
गठबंधन के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जनता के साथ गठबंधन करेंगे, किसी से छुपा कर नहीं करेंगे, जो गठबंधन होगा उसे बता कर किया जाएगा.
चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि जितनी तैयारी हम लोग कर रहे हैं. हमारी रैलियां जितनी हो रही है उतनी कोई पार्टी नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से सभी लोग बौखलाए हुए हैं जो भी होगा वह सब को बताया जाएगा.