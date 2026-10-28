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बनारस में गरजे सांसद चंद्रशेखर, बोले बहुजन की सरकार बनाने के लिए हर सीट पर उतारेंगे अपने प्रत्याशी, भाजपा पर कसा तंज

यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी, ( ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है. एक तरफ जहां बड़े राजनीतिक दल अपना जलवा दिखाने के लिए बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे हैं.

वहीं मंगलवार को वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी से सांसद और पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने वाराणसी में अपनी पहली जनसभा करते हुए पिछड़े और दलित को अपनी तरफ करने के लिए जोर आज़माइश की.

शिवपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित गौरा बाजार के शंकरपुर में मंगलवार को भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी की ओर से बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी, (ETV Bharat) सम्मेलन में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए. चंद्रशेखर ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग हर जिले में हर विधानसभा हर ग्राम सभा में जाकर लोगों से मिले, 2024 लोकसभा चुनाव में दो सीटों पर चुनाव लड़ा नगीना सीट से मुझे जीत हासिल हुई और डुमरियागंज से 80000 मत पाकर तीसरे नंबर की पार्टी रहे.