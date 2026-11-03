उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी, जमीन तलाशने उतरे चंद्रशेखर आजाद, सरकार पर साधा निशाना
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उधम सिंह नगर जसपुर में जनता को संबोधित किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2026 at 8:03 PM IST
जसपुर: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे. जसपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और दलित समाज के लोगों ने फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान लकड़ी मंडी चौराहे पर आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौजूदा हालात, कारोबार में गिरावट और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए जनता से एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस बार जनता सरकार का घमंड तोड़ने का काम करेगी.
जसपुर के लकड़ी मंडी चौराहे पर पहुंचकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जनता को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि, जब परिस्थितियां अपने पक्ष में नहीं होतीं तो उन्हें बदलने के लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है. उन्होंने कबूतर और बिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि, कबूतर को बिल्ली से तब तक खतरा बना रहता है, जब तक वह खुद मजबूत नहीं हो जाता. इसी तरह समाज को भी अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए मजबूत होना पड़ेगा.
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किस तरह के हालात हैं और लोगों को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है. कारोबार प्रभावित हो रहे हैं और अब धार्मिक आस्था से लेकर व्यापार तक के मुद्दों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
-चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी-
उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि, इस बार लोग एकजुट होकर जवाब देंगे और सरकार का घमंड तोड़ने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि जब जनता किसी के समर्थन में हाथ उठा देती है तो सामान्य व्यक्ति भी मजबूत बन जाता है. भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ समाज को जागरूक होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए. उन्होंने लोगों से एकजुट होकर अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया.
समाज को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए. जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है और जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है.
-चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी-
जसपुर में कार्यक्रम के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काशीपुर के महुआखेड़ागंज में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग करेंगे. इसके बाद वह मंडी समिति गेस्ट हाउस पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी.
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