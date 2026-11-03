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उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी, जमीन तलाशने उतरे चंद्रशेखर आजाद, सरकार पर साधा निशाना

उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां बढ़ी, जमीन तलाशने उतरे चंद्रशेखर आजाद ( PHOTO-ETV Bharat )

जसपुर: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे. जसपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और दलित समाज के लोगों ने फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान लकड़ी मंडी चौराहे पर आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मौजूदा हालात, कारोबार में गिरावट और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए जनता से एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस बार जनता सरकार का घमंड तोड़ने का काम करेगी.

जसपुर के लकड़ी मंडी चौराहे पर पहुंचकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जनता को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि, जब परिस्थितियां अपने पक्ष में नहीं होतीं तो उन्हें बदलने के लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है. उन्होंने कबूतर और बिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि, कबूतर को बिल्ली से तब तक खतरा बना रहता है, जब तक वह खुद मजबूत नहीं हो जाता. इसी तरह समाज को भी अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए मजबूत होना पड़ेगा.