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एटा पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, विपक्षी दलों को दी अहंकार छोड़ने की नसीहत

एटा पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, विपक्षी एकता से लेकर बैलेट पेपर और आरक्षण तक उठाए सवाल ( Photo Credit: ETV Bharat )

एटा: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को एटा पहुंचे. यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्षी एकता, भाजपा के खिलाफ गठबंधन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने, आरक्षण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी.

उन्होंने विपक्षी दलों से आपसी मतभेद और अहंकार छोड़कर एकजुट होने की अपील की. इस दौरान पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी.

एटा में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद (Video Credit: ETV Bharat) BJP को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी एकता पर जोर: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि पार्टी 18 से अधिक मंडल स्तरीय प्रबुद्ध सम्मेलन और कई बड़ी रैलियां कर चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए. उनकी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन इसमें सभी सहयोगी दलों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए. अलग-अलग चुनाव लड़ने से होता है वोटों का बिखराव: सांसद ने कहा कि विपक्षी दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो उनके वोट बंट जाते हैं, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है. उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी दो सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक सीट पर जीत दर्ज की थी. उन्होंने विपक्षी नेताओं से जमीनी हकीकत समझने और कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की. उनके मुताबिक, विपक्षी दलों को आपसी मतभेद भुलाकर जनहित के मुद्दों पर साथ आना चाहिए. EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग: चंद्रशेखर आजाद ने ईवीएम से चुनाव कराने पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा है तो सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए. उन्होंने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया. साथ ही, उन्होंने निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया.