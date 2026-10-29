एटा पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, विपक्षी दलों को दी अहंकार छोड़ने की नसीहत
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद एटा पहुंचे और विपक्षी एकता, बैलेट पेपर से चुनाव तथा पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल को लेकर अहम प्रतिक्रिया दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:40 PM IST
एटा: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को एटा पहुंचे. यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्षी एकता, भाजपा के खिलाफ गठबंधन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने, आरक्षण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी.
उन्होंने विपक्षी दलों से आपसी मतभेद और अहंकार छोड़कर एकजुट होने की अपील की. इस दौरान पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी.
BJP को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी एकता पर जोर: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि पार्टी 18 से अधिक मंडल स्तरीय प्रबुद्ध सम्मेलन और कई बड़ी रैलियां कर चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए. उनकी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन इसमें सभी सहयोगी दलों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए.
अलग-अलग चुनाव लड़ने से होता है वोटों का बिखराव: सांसद ने कहा कि विपक्षी दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो उनके वोट बंट जाते हैं, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है. उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी दो सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक सीट पर जीत दर्ज की थी. उन्होंने विपक्षी नेताओं से जमीनी हकीकत समझने और कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की. उनके मुताबिक, विपक्षी दलों को आपसी मतभेद भुलाकर जनहित के मुद्दों पर साथ आना चाहिए.
EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग: चंद्रशेखर आजाद ने ईवीएम से चुनाव कराने पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा है तो सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए. उन्होंने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया. साथ ही, उन्होंने निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया.
आरक्षण, बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं पर उठाए सवाल: सांसद ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए छात्रवृत्ति योजनाओं और विदेश में पढ़ाई के अवसरों पर सवाल किए. उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण और सरकारी ठेकों में अनुसूचित जाति की भागीदारी का मुद्दा भी उठाया. चंद्रशेखर आजाद ने बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में आ रही समस्याओं का जिक्र किया. उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत सहायकों के आंदोलनों का उल्लेख करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान की जरूरत बताई.
किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं पर भी की बात: चंद्रशेखर आजाद ने किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का भी समाधान किया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, सरकार और राजनीतिक दलों को आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए. उन्होंने वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा को अपनी पार्टी की प्राथमिकता बताया.
पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल को लेकर क्या बोले चंद्रशेखर आजाद: मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल को लेकर पूछे गए सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह बहुत अच्छी और विद्वान हैं. उन्होंने कहा कि दिव्या मित्तल के मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है. चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि अगर कभी उन्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं.
वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी. उन्होंने विपक्षी दलों से जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर काम करने की अपील की. उन्होंने गठबंधन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सभी दलों को अपने मतभेदों से ऊपर उठकर जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए.
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