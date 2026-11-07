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आजाद समाज पार्टी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: भदोही जिलाध्यक्ष को हटाया गया, 4 जिलों में नए अध्यक्ष नियुक्त

भदोही समेत चार जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए बड़ा सांगठनिक फेरबदल किया है. नगीना से सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में अनुशासनहीनता के आरोप में भदोही के जिलाध्यक्ष विजय कुमार आजाद को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया. इसके साथ ही पार्टी ने चंदौली, शाहजहांपुर, औरैया और भदोही (संत रविदास नगर) में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है. पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि संगठन में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जूम मीटिंग में अनुशासनहीनता पर भदोही जिलाध्यक्ष पदमुक्त: 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में जूम बैठक हुई. इस दौरान भदोही के जिलाध्यक्ष विजय कुमार आजाद पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा. पार्टी नेतृत्व ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया. उनके स्थान पर औराई निवासी सुरेंद्र कुमार पाल को संत रविदास नगर (भदोही) का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.