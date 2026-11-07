आजाद समाज पार्टी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: भदोही जिलाध्यक्ष को हटाया गया, 4 जिलों में नए अध्यक्ष नियुक्त
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने भदोही के जिलाध्यक्ष को हटा दिया है. इसके साथ ही 4 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:24 PM IST
लखनऊ: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए बड़ा सांगठनिक फेरबदल किया है. नगीना से सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में अनुशासनहीनता के आरोप में भदोही के जिलाध्यक्ष विजय कुमार आजाद को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया. इसके साथ ही पार्टी ने चंदौली, शाहजहांपुर, औरैया और भदोही (संत रविदास नगर) में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है. पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि संगठन में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
जूम मीटिंग में अनुशासनहीनता पर भदोही जिलाध्यक्ष पदमुक्त: 6 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में जूम बैठक हुई. इस दौरान भदोही के जिलाध्यक्ष विजय कुमार आजाद पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा. पार्टी नेतृत्व ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया. उनके स्थान पर औराई निवासी सुरेंद्र कुमार पाल को संत रविदास नगर (भदोही) का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
चंदौली, शाहजहांपुर और औरैया में भी बदले जिलाध्यक्ष: पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़ की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, तीन अन्य जिलों में भी संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं. इन जिलों के मौजूदा अध्यक्षों को पदमुक्त कर नए जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार नई नियुक्तियां इस प्रकार हैं:
- चंदौली: नन्दलाल महादेवन
- शाहजहांपुर: रावेंद्र पाल सिंह बौद्ध
- औरैया: संजीव कुमार कठेरिया
नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन विस्तार की जिम्मेदारी: प्रदेश नेतृत्व ने सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की है. पार्टी ने उन्हें संगठन के सिद्धांतों और तय दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है. साथ ही जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और पार्टी का विस्तार करने का आह्वान किया है. आजाद समाज पार्टी ने इस फेरबदल के जरिए संगठन में अनुशासन और जवाबदेही को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है.
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