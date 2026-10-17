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यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में आजाद समाज पार्टी, मीरापुर से रविंद्र भाटी को बनाया प्रभारी प्रत्याशी

मीरापुर से रविंद्र भाटी प्रभारी प्रत्याशी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने मीरापुर विधानसभा सीट से रविंद्र भाटी को प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है. सुनील कुमार चित्तौड़ ने बताया कि पार्टी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. फिलहाल किसी दल से गठबंधन नहीं किया गया है.

24 अक्टूबर को मोरना में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में विशाल बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा. उन्होंने मीरापुर की बुनियादी समस्याओं और प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए. रविंद्र भाटी ने बताया कि पार्टी ने उन्हें मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर काम करते हैं. पार्टी केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय पूरे पांच साल जनता के बीच रहकर काम करने में विश्वास रखती है.