यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में आजाद समाज पार्टी, मीरापुर से रविंद्र भाटी को बनाया प्रभारी प्रत्याशी
24 अक्टूबर को मोरना में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:15 PM IST
मुजफ्फरनगर : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने मीरापुर विधानसभा सीट से रविंद्र भाटी को प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है. सुनील कुमार चित्तौड़ ने बताया कि पार्टी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. फिलहाल किसी दल से गठबंधन नहीं किया गया है.
24 अक्टूबर को मोरना में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में विशाल बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा. उन्होंने मीरापुर की बुनियादी समस्याओं और प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए. रविंद्र भाटी ने बताया कि पार्टी ने उन्हें मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर काम करते हैं. पार्टी केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय पूरे पांच साल जनता के बीच रहकर काम करने में विश्वास रखती है.
भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए रविंद्र भाटी ने महंगाई, खाद की किल्लत, बिजली की बढ़ती दरों, पेपर लीक और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए. उन्होंने चुनाव आयोग पर भी वोटों की चोरी के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी.
मीरापुर क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरनगर, मेरठ और ऋषिकेश तक जाना पड़ता है. सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारना जरूरी है. इसके अलावा थोड़ी-सी बारिश में क्षेत्र के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है. उन्होंने कहा कि तालाबों की व्यवस्था और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा.
रविंद्र भाटी ने क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योग स्थापित कराने की दिशा में भी प्रयास करने की बात कही. उन्होंने 24 अक्टूबर को मोरना में होने वाली जनसभा में पहुंचने की अपील की.
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