ETV Bharat / state

यूपी; आजाद समाज पार्टी-भीम आर्मी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन

एसीएम प्रथम संत निरंजन उपाध्याय ने बताया कि भीम आर्मी द्वारा आज अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा गया है.

बरेली में प्रदर्शन
बरेली में प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली/कासगंज : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बरेली में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता डीएम कार्यालय के सामने पहुंच गए और नारेबाजी की. इस दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया.

एसीएम प्रथम संत निरंजन उपाध्याय ने बताया कि भीम आर्मी द्वारा आज अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है.

आजाद समाज पार्टी-भीम आर्मी का प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat)

जिलाध्यक्ष मनोज सागर ने बताया कि आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) द्वारा आज एससी, एसटी, ओबीसी एवं अन्य वंचित वर्गों के सामाजिक न्याय, समान अवसर, उचित प्रतिनिधित्व से संबंधित मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है.




प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि एससी, एसटी और ओबीसी समेत अन्य वंचित वर्गों को आरक्षण का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है.

कार्यकर्ताओं ने कहा कि संविधान समानता और समान अवसर का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि आरक्षण को केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर देखने के बजाय सामाजिक परिस्थितियों और प्रतिनिधित्व के आधार पर भी समझा जाना चाहिए.



प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा, रोजगार, राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी समेत वंचित वर्गों की उचित भागीदारी की मांग उठाई. साथ ही खाली पड़े आरक्षित पदों और बैकलॉग की शीघ्र भर्ती कराने की मांग भी की.

कासगंज में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन : कासगंज कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपकर आरक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने तथा यूजीसी से जुड़ी जनविरोधी नीतियों व नियमों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की. कार्यकर्ताओं ने कासगंज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा.

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया. इस दौरान दर्जनों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि 24 सितंबर को आरक्षण के समर्थन में और यूजीसी के समर्थन में दिल्ली में आंदोलन होने वाला था. वह आंदोलन रद कर दिया गया है. गुरुवार को एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : बस्ती: 2027 के महासंग्राम की तैयारी में जुटे चंद्रशेखर आज़ाद, बोले— 'यूपी में कानून-व्यवस्था नहीं, अघोषित इमरजेंसी और जंगलराज !

TAGGED:

AZAD SAMAJ PARTY
आजाद समाज पार्टी
भीम आर्मी का प्रदर्शन
BHIM ARMY PROTEST
UP NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.