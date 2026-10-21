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नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहे साथी, रंगून जेल में यातनाएं सहीं, 101 साल की उम्र में कायम है जज्बा

श्रीपाल तेवतिया से खास बातचीत ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की पहली प्रांतीय अस्थाई सरकार के गठन की घोषणा सिंगापुर में की थी. ऐसे में ईटीवी भारत ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नेताजी की सेना के अभिन्न अंग रहे और आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी) INA में लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन पिल्लई (R.Madhvan pillai) से exclusive बातचीत की. सौ वर्ष से भी अधिक उम्र के आर माधवन पिल्लई देश के उन चुनिंदा वीर योद्धाओं में से एक हैं, जो न सिर्फ देश की धरोहर हैं, बल्कि उन स्वतंत्रता सेनानियों में हैं, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद बोस के नेतृत्व में आजादी को संघर्ष किया. भूखे रहे, जेल की यातनाएं भी झेलीं. 100 वर्ष से भी अधिक आयु के स्वतंत्रता सेनानी का जज्बा आज भी युवाओं वाला है.

श्रीपाल तेवतिया से खास बातचीत (Video Credit; ETV Bharat) 21 अक्टूबर 1943 का दिन खास क्यों?

आज का दिन बेहद ही खास महत्व रखता है. 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की प्रांतीय अस्थाई सरकार बनाई थी. नेताजी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति थे. इतना ही नहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनाई गई सरकार को फिलिपींस, जापान, कोरिया, चीन, इटली, जर्मनी और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता भी दी थी.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर अनेकों युवा उनके साथ जुड़े थे. आर माधवन पिल्लई भी उनमें से एक थे. माधवन पिल्लई उन गिने-चुने जीवित स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश की आजादी के लिए हुए संघर्ष में अहम भूमिका निभाई, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म भी सहे. 17 साल की उम्र में जुड़ाव ईटीवी भारत ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की. वह बताते हैं कि तब उनकी उम्र महज 17 वर्ष थी, वह सन 1942 में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में बर्मा (म्यांमार )आए थे, तब उन्हें नेताजी ने अपने साथ आजाद हिंद फौज (INA) में जोड़ा था. एक रिक्रूटिंग और प्रचार अधिकारी के रूप में जुड़े और फंड जुटाने में अहम भूमिका निभाई. आजाद हिंद फौज के लिए जन समर्थन के साथ-साथ संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तन-मन-धन से नेताजी के साथ जुड़कर आजादी के लिए संघर्ष किया. वह बताते हैं उस वक्त वे नौजवान थे. तमाम नौजवानों ने आजादी के लिए उसे वक्त जंग लड़ी थी. किसी भी तरह से गुलाम देश में नहीं रहना था और देश की आजादी के लिए लड़ना था, देश को आजाद कराना था, यही एक संकल्प था. इसी संकल्प के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़े.

अंग्रेजों के विरुद्ध कोहिमा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर तक वह अलग अलग INA के ऑपरेशन में साथ रहे. लेफ्टिनेंट रंगास्वामी माधवन पिल्लई (Photo Credit; ETV Bharat) आजादी मांगती है कुर्बानी वह कहते हैं कि नेताजी ने कहा था आजादी खून की कुर्बानी मांगती है, इसके लिए अपना सब कुछ भी न्योछावर करना होगा, जिसके लिए उनके साथ जुड़े सभी वीर सैनिक हमेशा तैयार रहते थे. नेताजी के बारे में कहते हैं कि नेताजी ने स्पष्ट कहा था कि आजादी के लिए घर, परिवार, दौलत शोहरत हो या अपने प्राण, किसी की परवाह नहीं की जा सकती, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने वाले पुजारियों की ही देश को जरूरत है. अपने बारे में आर माधवन पिल्लई बताते हैं कि उनके दादा-दादी तमिलनाडु के रहने वाले थे, वह बर्मा में थे. और भी कई प्रसंगों का जिक्र करते हैं.