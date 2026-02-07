ETV Bharat / state

अजान विवाद: चोपदार बोले- बालमुकुंदाचार्य भूल जाते हैं कि वो विधायक हैं

कांस्टीट्यूशन क्लब में शनिवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप रखा गया.

जिला अध्यक्षों की कार्यशाला
जिला अध्यक्षों की कार्यशाला (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 3:18 PM IST

|

Updated : February 7, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : हवामहल से कांग्रेस विधायक बालमुकुंदाचार्य की ओर से मस्जिदों के लाउडस्पीकर से अजान को लेकर सदन में दिए गए बयान पर अब सियासत भी तेज होने लगी है. कांग्रेस के कई विधायकों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है. अब कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चोपदार ने भी इस मामले को लेकर विधायक बालमुकुंदाचार्य पर निशाना साधा है.

एमडी चोपदार ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बालमुकुंदाचार्य भूल गए हैं कि वो विधायक हैं. उन्हें इस पद की गरिमा की कोई जानकारी नहीं है. वो अभी भी आरएसएस की प्रणाली पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मस्जिदों में अजान भी होगी, मंदिरों में आरती भी होगी और गिरजाघर में प्रार्थना भी होगी. कभी ईमित्र की दुकान पर जाकर जांच करने लग जाते हैं. कभी मस्जिदों के बाहर पोस्टर चिपकाने लग जाते हैं. भाजपा को चाहिए कि वो अपने विधायकों के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित करें जिसमें उन्हें संविधान और कानून की जानकारी दी जाए.

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चोपदार (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. अजान पर विवाद : भाजपा विधायक बोले- तेज आवाज से लोगों को परेशानी, कांग्रेस नेता ने दिया ये जवाब

शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सरकार फेल : एमडी चोपदार ने राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस तरह का बिल लेकर आ रही है. अब लोगों को पूछना पड़ेगा कि आप डिस्टर्ब एरिया में रहते हो या नॉन डिस्टर्ब एरिया में? यह सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में फेल हो चुकी है. पूरा विकास ठप पड़ा हुआ है और इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं. इससे पहले भी सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आई है. उसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिका लगाई हैं और अभी एक और याचिका लगाने जा रहे हैं. उन्होंने कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर के सोनिया गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि मदन दिलावर को पता नहीं होता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है?.

पढ़ें. अजान पर विवाद: कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने भाजपा विधायक को बताया नमूना, बोले-सरकार उनको सुरक्षा दे

अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप : इससे पहले कांस्टीट्यूशन क्लब में शनिवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप रखा गया. इसमें जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस विचारक सुनील शर्मा ने कांग्रेस के रीति नीति, कल्चर का पाठ पढ़ाया और सोशल मीडिया की जानकारी भी दी. एमडी चोपदार ने कहा कि 16 फरवरी को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बिड़ला सभागार में पैगाम ए मोहब्बत सद्भावना कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, टीकाराम जूली, सचिन पायलट सहित कई अन्य नेता भी शामिल होंगे.

Last Updated : February 7, 2026 at 3:38 PM IST

TAGGED:

AZAAN ON LOUDSPEAKERS ROW
MD CHOPDAR TARGETS BJP MLA
अजान विवाद
MLA BALMUKUND ACHARYA ON AZAAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.