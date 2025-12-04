ETV Bharat / state

लोकसभा में खुली आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा की परतें, बीजेपी सांसद दर्शन सिंह ने उठाया मुद्दा

आयुष्मान योजना के तहत होने वाले इलाज के नाम पर अस्पतालों में फर्जीवाड़ा. सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा में उठाया मुद्दा.

आयुष्मान योजना के चुनौतियों को पार्लियामेंट में रखा (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 4, 2025

3 Min Read
नर्मदापुरम: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान योजना से गरीबों और असहाय लोगों को लाभ मिल रहा है. लेकिन कुछ ऐसे अस्पताल हैं, जो इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं. ऐसे अस्पतालों पर अंकुश लगाकर उन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा सदन में अपनी बात रखी.

भ्रष्टाचार करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग

बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने सदन में कहा "ऐसे अस्पताल जो आयुष्मान कार्ड के जरिए भ्रष्टाचार करके लाभ कमा रहे हैं, उन पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि योजना की पारदर्शिता और निगरानी और मजबूत हो सके. इसके साथ ही हर पात्र परिवार को बिना किसी बाधा के उपचार का लाभ मिल सके."

भ्रष्टाचार करने वाले अस्पताल पर कार्रवाई की मांग (ETV Bharat)

'स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा का विश्वास है योजना'

नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने संसद में कहा, "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे स्नेह से और गर्व से आयुष्मान कार्ड कहते हैं. उस ऐतिहासिक पहल को नमन करना चाहता हूं. यह केवल कागज का कार्ड नहीं, बल्कि गरीब के लिए चिंता से मुक्ति और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा का विश्वास है."

'योजना के अंदर हैं कुछ चुनौतियां'

दर्शन सिंह ने आगे कहा, "यह योजना जिसने लाखों परिवारों को कर्ज, गरीबी और असहायता से बचाया है, जो पहले अस्पताल में जाने से डरते थे. अब वे कह रहे है, इलाज भी होगा और सरकार खर्च भी उठाएगी. लेकिन इस महान योजना के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई है. कई निजी अस्पताल उपचार में जानबूझकर देरी करते हैं, ताकि मरीज मजबूरी में पैसे देकर इलाज कराएं या दूसरे विकल्प छोड़े."

'एक ही मरीज पर खर्च कर देते हैं पूरी राशि'

अस्पतालों द्वारा किए जा रहे अनियमितता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "कुछ अस्पताल बिना आवश्यकता के महंगे पैकेज दिखाकर 5 लाख तक की पूरी राशि एक ही मरीज पर खर्च कर देते है. कभी कभी फर्जी प्रक्रिया के नाम पर, तो कभी मरीज की जानकारी के बिना कार्ड स्वैप करते हैं. इसके साथ ही नकली भर्ती और बिलिंग जैसी शिकायतें भी आ रहीं हैं.

अस्पतालों में मॉनिटरिंग की मांग

इन प्रश्नों से योजना की प्रतिष्ठा घटती नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट दिखाता है कि व्यवस्था मजबूत है, लेकिन निगरानी में सुधार की आवश्यकता है. इसलिए मेरी मांग है कि अस्पतालों में मॉनिटरिंग और मैनेजिंग की आवश्यक है. भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया लागू हो.

'मॉनिटरिंग होने से योजना में आएगी पारदर्शिता'

नर्मदापुरम के जितेंद्र बताते है कि "संसद में आयुष्मान कार्ड को लेकर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की जो बात रखी गई है, वह बिल्कुल सही है. इससे गरीबों को योजना पूरा लाभ मिल सकेगा. इसकी योजना की प्रक्रिया के दौरान जो बीच में फ्रॉड होता है, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी.

नर्मदापुरम के व्यवसायी पंकज पाल ने बताया "मॉनिटरिंग सिस्टम चालू होने से आम जनता एवं गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा. इससे पारदर्शिता आएगी. इसके साथ ही अस्पतालों की मनमानी पर भी रोक लगेगी. इस प्रकार की पहल से आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचेगा."

