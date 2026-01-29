ETV Bharat / state

बड़ी खबर: आयुष्मान योजना 30 जनवरी को रहेगी बंद, नहीं मिलेगा उपचार

सरकार की भुगतान नीति से नाराज निजी अस्पतालों ने 30 जनवरी को आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद रखने का ऐलान किया है.

AYUSHMAN BHARAT SCHEME CG
छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक बुरी खबर है. सरकार की भुगतान नीति से नाराज निजी अस्पतालों ने 30 जनवरी को आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद रखने का ऐलान किया है. एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (AHPI) छत्तीसगढ़ चैप्टर का कहना है कि पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं होने के कारण अस्पतालों की हालत अब जवाब दे चुकी है.

सरकार की उदासीनता, अस्पतालों का बड़ा फैसला

रायपुर में एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया, हॉस्पिटल बोर्ड छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है कि 30 जनवरी को प्रदेश के निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों का इलाज नहीं करेंगे. यह फैसला पिछले एक साल से बकाया भुगतान नहीं मिलने के कारण लिया गया है. इस निर्णय से सबसे ज्यादा असर गरीब और जरूरतमंद मरीजों पर पड़ने वाला है.

छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों का ऐलान (ETV Bharat Chhattisgarh)

छोटे अस्पताल टूटने की कगार पर- डॉ राकेश गुप्ता

छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने बताया कि जुलाई महीने से किसी भी अस्पताल को आयुष्मान योजना का भुगतान नहीं हुआ है.उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले अस्पतालों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है और कई जगह मरीजों को लौटाया जा रहा है.

काली पट्टी बांधकर काम, मरीजों को लौटाने का फैसला

डॉ गुप्ता ने बताया कि विरोध स्वरूप 30 जनवरी को सभी अस्पताल संचालक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और उस दिन आने वाले मरीजों को अगले दिनों के लिए टाल दिया जाएगा. मरीजों को साफ बताया जाएगा कि सरकार की भुगतान विफलता के कारण यह कदम उठाया गया है.

"6 महीने से पैसा नहीं, कैसे चले अस्पताल?"

डॉ राकेश गुप्ता ने कहा कि पिछले 6 महीने से एक भी भुगतान नहीं हुआ है. स्टाफ की सैलरी, दवाइयों का खर्च, मशीनों का मेंटेनेंस, सब कुछ अस्पतालों के लिए असंभव होता जा रहा है.

सरकार को महतारी वंदन जैसा मॉडल अपनाने की सलाह

डॉ गुप्ता ने कहा कि जिस तरह सरकार महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने नियमित भुगतान करती है, उसी तरह अस्पतालों को भी एक जरूरतमंद इकाई मानकर हर महीने 180 से 200 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए.

चेतावनी- आगे पूरी योजना से बहिष्कार संभव

अस्पताल संघ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द भुगतान प्रणाली दुरुस्त नहीं की, तो आने वाले दिनों में सभी निजी अस्पताल मिलकर आयुष्मान योजना से पूरी तरह बाहर होने या काम पूरी तरह बंद करने का फैसला ले सकते हैं.

दक्षिण बीजापुर में माओवादियों के साथ मुठभेड़, नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्च पर निकली थी डीआरजी टीम
माओवादियों की साजिश नाकाम, 2 आईईडी बरामद
सीसीएफ कार्यालय जा रहे वनकर्मी की बाइक हादसे का शिकार, वन आरक्षक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

आयुष्मान योजना से इलाज
छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना
AYUSHMAN BHARAT SCHEME CG
PRIVATE HOSPITALS IN CHHATTISGARH
AYUSHMAN YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.