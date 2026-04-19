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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिले 2 प्रतिष्ठित सम्मान

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, हम लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा कर रहे हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा.

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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 19, 2026 at 8:40 AM IST

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रायपुर: आयुष्मान योजना में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को एक बार फिर 2 प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है. छत्तीसगढ़ को सम्मानित किए जाने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खुशी जाहिर की है. मंत्री ने कहा कि हमारे काम को अब राष्ट्रीय स्तर भी सराहा जा रहा है, ये सभी के लिए खुशी की बात है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम निरंतर सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी कमियां हमें नजर आ रही हैं उसे दूर कर रहे हैं.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से 17 एवं 18 अप्रैल को पुणे में आयोजित चिंतन शिविर में, देश के सभी राज्यों के मध्य छत्तीसगढ़ को "बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य" के रूप में दो प्रतिष्ठित श्रेणियों में सम्मानित किया गया. छत्तीसगढ़ को ‘हाई ट्रिगर एफिकेसी’ श्रेणी में संदिग्ध क्लेम की सटीक पहचान और उनके प्रभावी विश्लेषण के लिए, और ‘टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ सस्पिशियस क्लेम्स’ श्रेणी में संदिग्ध दावों के त्वरित और समयबद्ध निपटान के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ है.

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिले 2 प्रतिष्ठित सम्मान

छत्तीसगढ़ में उन्नत आईटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, सुदृढ़ क्लेम ऑडिट तंत्र तथा ट्रिगर-आधारित निगरानी प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते संदिग्ध प्रकरणों की समय पर पहचान और उनके त्वरित निराकरण में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया. अस्पतालों के साथ बेहतर समन्वय और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से क्लेम प्रोसेसिंग की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है तथा अनावश्यक विलंब में कमी आई है, जिससे योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध, सहज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं. यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी सुदृढ़ता को दर्शाती है, बल्कि प्रदेश सरकार की जनकेन्द्रित सोच और सेवा-भावना को भी प्रतिबिंबित करती है.

आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य की पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेन्द्रित स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमाण है. सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, और इसी दिशा में तकनीक आधारित मॉनिटरिंग, सुदृढ़ प्रबंधन और सतत सुधार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है. इस उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों और सभी सहयोगी संस्थानों को जाता है. छत्तीसगढ़ भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करता रहेगा: विष्णु देव साय, सीएम

यह सम्मान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र की प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और निरंतर सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है: श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित है और यह उपलब्धि स्वास्थ्यकर्मियों, प्रशासनिक टीम तथा सभी सहयोगी संस्थानों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा.

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