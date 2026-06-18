जामताड़ा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेवा है बदहाल, नहीं मिलता है आम लोगों का इसका लाभ
जामताड़ा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की खराब हालत में है. जनता को इसका फायदा ठीक से नहीं मिल पा रहा है.
Published : June 18, 2026 at 5:41 PM IST
जामताड़ा: झारखंड के जामताड़ा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेवा बदहाल स्थिति में है. जिसका लाभ जामताड़ा में आम लोगों को सही रूप से नहीं मिल पा रहा है. अधिकतर आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेवा अस्पताल समय पर नहीं खुलते हैं.
बदहाल स्थिति में है जामताड़ा का आरोग्य मंदिर आयुष सेवा
झारखंड सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष सेवा के नाम से आयुर्वेद यूनानी आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं कम खर्च पर इलाज को लेकर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है. डॉक्टरों की बहाली कर वेतन दे रही है. लेकिन जामताड़ा जिला में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष चिकित्सा का हाल पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है. इसका समुचित लाभ न तो आम जनता को मिल पा रहा है और न ही सही रूप से यह संचालित हो रहा है.
क्या कहते हैं स्थानीय ग्रामीण
जमीनी हकीकत समझने के लिए जब इलाके के आरोग्य मंदिर आयुष सेवा केंद्र का दौरा किया गया और लोगों से इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवा केंद्र रोज खुलते हैं मगर इसका कोई टाइमटेबल नहीं है कि यह कब खुलता है, कब बंद होता है, डॉक्टर कब आते हैं और कब जाते हैं और यहां जरूरत की दवा भी नहीं मिलती है.
जामताड़ा में कुल 36 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं संचालित
जामताड़ा जिले में कुल 36 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष भवन हैं. जिसमें 18 का अपना आयुष भवन है, उनमें अस्पताल संचालित है. 14 उप स्वास्थ्य केंद्र में संचालित हैं, 4 मुख्यालय में संचालित हैं. कुल 23 डॉक्टर पदस्थापित हैं, जिसमें से एकमात्र आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जो मिहिजाम में पदस्थापित हैं.
क्या कहते हैं जिला के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी
इस पूरे मामले को लेकर जब जामताड़ा जिला के जिला आयुष पदाधिकारी से संपर्क कर पूछा गया तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में इसका आम लोगों को लाभ मिल सके इसके लिए 36 आयुष हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं. सभी जगह सेवा केंद्र 9:00 बजे से लेकर 3:00 बजे तक खुलने का समय है. उन्होंने कहा कि अगर कहीं सेवा केंद्र नहीं खुलता है और समय पर डॉक्टर नहीं उपस्थित रहते हैं तो ऐसी शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बहरहाल जो भी हो विभाग के पदाधिकारी भले ही आयुष सेवा सही रूप से संचालित करने एवं इसका लाभ देने की बात कर रहे हों लेकिन जमीनी हकीकत में इसका वास्तविक लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है. जरूरत है सरकार और प्रशासन को इस व्यवस्था पर ध्यान देने की, ताकि आम जनता को भी इसका लाभ मिल सके.
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