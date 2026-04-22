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आयुष्मान और RTE पर ‘पलीता’ या दबाव की राजनीति? भुगतान अटका, संस्थान सख्त, जनहित के बीच घिरी सरकार

अस्पताल और स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार के साथ संवाद की कमी सबसे बड़ी समस्या है. बार-बार आश्वासन तो मिलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समाधान नहीं दिखता, जिससे टकराव की स्थिति बनी रहती है.

सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाला भुगतान भी लंबित बताया जा रहा है. इससे स्कूल प्रबंधन में असंतोष है और कई जगहों पर नए दाखिलों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, पिछले वर्ष जहां इस योजना पर लगभग 2500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, वहीं इस बार करीब 1500 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है. ऐसे में अस्पतालों को भुगतान को लेकर संशय बना हुआ है, जो पूरे सिस्टम पर असर डाल सकता है,

विशेषज्ञों का कहना है कि आयुष्मान योजना के तहत लगभग 70% इलाज निजी अस्पतालों में होता है. यदि ये संस्थान असंतुष्ट होकर योजना से बाहर निकलते हैं, तो गरीब मरीजों के इलाज पर बड़ा असर पड़ सकता है.

सरकार की ओर से मरीजों का इलाज न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है. इस पर अस्पतालों का कहना है कि वे सेवा भावना से योजना में जुड़े हैं, लेकिन आर्थिक दबाव और प्रशासनिक सख्ती के बीच काम करना मुश्किल होता जा रहा है. डॉक्टरों का मानना है कि इस माहौल में गुणवत्तापूर्ण इलाज प्रभावित हो सकता है.

अस्पताल संचालकों का आरोप है कि वर्षों से पैकेज रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे गुणवत्तापूर्ण इलाज देना मुश्किल होता जा रहा है. साथ ही, बार-बार बदलते नियम, पेनल्टी और निलंबन जैसी कार्रवाइयों से संस्थानों में असंतोष बढ़ रहा है.

आयुष्मान योजना से जुड़े निजी अस्पतालों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से भुगतान नहीं मिल रहा है. एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया, छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के मुताबिक, कई मामलों में 6 महीने से ज्यादा की देरी हो रही है, वहीं कई क्लेम बिना स्पष्ट कारण के रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. इससे अस्पतालों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है.

रायपुर: एक ओर अस्पताल और निजी स्कूल लंबित भुगतान को लेकर नाराज हैं, तो दूसरी ओर सरकार सख्ती के साथ योजनाओं को लागू करने की बात कर रही है. कांग्रेस इसे आर्थिक कुप्रबंधन और दबाव की राजनीति बता रही है, जबकि सवाल यह है कि इस टकराव के बीच आम जनता की सुविधा और अधिकार कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे?

RTE में नए प्रवेश पर रोक, स्कूलों का असहयोग

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने RTE के तहत नए एडमिशन फिलहाल रोक दिए हैं. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता का कहना है कि पिछले 14 वर्षों से प्रति छात्र दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण नहीं हुआ है. करीब पौने चार लाख बच्चे इस योजना के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन नए प्रवेश तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक सरकार राशि बढ़ाने पर निर्णय नहीं लेती.

‘धमकी बनाम अधिकार’—मान्यता रद्द करने पर विवाद

स्कूल शिक्षा विभाग ने एडमिशन न देने पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है, लेकिन एसोसिएशन इसे “दबाव की रणनीति” बता रहा है. उनका कहना है कि प्रवेश की अंतिम तिथि 31 मई है, ऐसे में उससे पहले कोई कार्रवाई नियमों के खिलाफ होगी. 20 मई को प्रस्तावित बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी.

खर्च ज्यादा, प्रतिपूर्ति कम—स्कूलों की दलील

स्कूल संचालकों का दावा है कि प्रति छात्र सालाना खर्च करीब ₹22,000 तक आता है, जबकि सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि इससे काफी कम है.

ग्रामीण और छोटे निजी स्कूलों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, जहां अभिभावक भी पूरी फीस देने में सक्षम नहीं हैं. ऐसे स्कूलों को शिक्षा व्यवस्था की “रीढ़” बताया जा रहा है.

केंद्र-राज्य हिस्सेदारी और नीति पर सवाल

RTE के तहत 60% राशि केंद्र और 40% राज्य सरकार देती है. एसोसिएशन का आरोप है कि राज्य सरकार केंद्र से पर्याप्त फंड की मांग ही नहीं कर रही.

वहीं, सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ अन्य कई राज्यों से ज्यादा प्रतिपूर्ति देता है, जिसे एसोसिएशन ने आंशिक रूप से गलत बताया.

निजी बनाम सरकारी स्कूल—बढ़ती खाई

प्रदेश में निजी स्कूलों की ओर झुकाव तेजी से बढ़ रहा है. रायपुर जैसे शहरों में निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या सरकारी स्कूलों से कहीं अधिक है. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, तो भविष्य में कई सरकारी स्कूल बंद होने की स्थिति में आ सकते हैं.

समाधान क्या? सरकार पर बढ़ा दबाव

स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि प्रतिपूर्ति राशि में संशोधन करने से राज्य पर ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा. करीब 50 से 70 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च का अनुमान है, जिसमें बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी. अब निगाहें 20 मई की बैठक और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं.

भुगतान अटका, सिस्टम पर सवाल

कांग्रेस का आरोप है कि आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का भुगतान महीनों से लंबित है, जिससे इलाज प्रभावित हो रहा है. वहीं RTE के तहत निजी स्कूलों को भी समय पर राशि नहीं मिल रही, जिसके चलते वे दाखिले देने में आनाकानी कर रहे हैं. इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, न इलाज आसान, न शिक्षा सुलभ.

“दबाव और धमकी से चल रही योजनाएं”

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भुगतान मांगने पर संस्थानों को कार्रवाई की धमकी दी जा रही है. उन्होंने दावा किया कि स्कूल और अस्पताल संचालकों को छापे, लाइसेंस रद्द करने और संस्थान बंद करने जैसी चेतावनियां दी जा रही हैं, जिससे भय का माहौल बन गया है.

शिक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

कांग्रेस का कहना है कि RTE के तहत हजारों बच्चों का एडमिशन अटका हुआ है. आरोप है कि सरकार निजी स्कूलों के साथ गतिरोध खत्म नहीं कर पा रही. साथ ही हजारों स्कूल बंद होने और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं की हालत पर घमासान

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है. आरोप लगाए गए कि अस्पतालों में जरूरी जांच नहीं हो पा रही, दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल हैं और पूरा सिस्टम अव्यवस्था और भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है. आयुष्मान योजना के बावजूद मरीजों को इलाज में दिक्कतें आ रही हैं.

पिछली सरकार बनाम वर्तमान सरकार

सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि पिछली सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया था. उन्होंने 25 लाख रुपये तक के इलाज, 700 से अधिक स्वामी आत्मानंद स्कूल और बेहतर सुविधाओं का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं को कमजोर कर दिया है.

RTE पर सख्ती—सरकार का रुख साफ

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि RTE के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देना सभी निजी स्कूलों की कानूनी जिम्मेदारी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संस्थान “वित्तीय बहाने” बनाकर नियमों से बचना चाहते हैं.सरकार ने ऑडिट और कई दौर की बैठकों के बाद चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई तय है.

आयुष्मान भुगतान—जांच के बाद ही क्लियरेंस

आयुष्मान योजना को लेकर सरकार का कहना है कि अधिकांश भुगतान प्रक्रिया में हैं और एक किस्त जारी भी की जा चुकी है. प्रवक्ता के अनुसार, जिन अस्पतालों पर अनियमितता के आरोप हैं, उनके भुगतान जांच पूरी होने तक रोके गए हैं।सरकार “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत काम करने का दावा कर रही है.

फीस वृद्धि पर रोक—नए सत्र में नहीं होगा बदलाव

निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने की मांग पर सरकार ने फिलहाल स्पष्ट इनकार किया है। सरकार का कहना है कि सत्र शुरू होने के बाद फीस बढ़ाना उचित नहीं है और इस पर अंतिम निर्णय आगामी बैठकों में लिया जाएगा. पालक संगठनों के साथ चर्चा का हवाला देते हुए सरकार ने संतुलन बनाने की बात कही है.

सरकारी शिक्षा मॉडल बनाम निजी संस्थान

सरकार का दावा है कि केंद्र के सहयोग से “पीएम श्री स्कूल” जैसे मॉडल के जरिए सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है. बस्तर मॉडल को उदाहरण बताते हुए कहा गया कि जैसे-जैसे सरकारी स्कूल मजबूत होंगे, निजी स्कूलों पर निर्भरता घटेगी. ड्रॉपआउट रेट में सुधार का भी दावा किया गया है.

आत्मानंद स्कूल पर सफाई

सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी आत्मानंद स्कूल को बंद नहीं किया गया है, हालांकि, पूर्ववर्ती सरकार पर बिना स्थायी बजट के इस मॉडल को चलाने का आरोप लगाया गया. जहां जरूरत है, वहां सुधार और पुनर्गठन किया जा रहा है.

स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का पलटवार

स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के आरोपों पर सरकार ने कहा कि मेकाहारा और डीकेएस अस्पताल जैसे संस्थानों में सभी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं.

सीटी स्कैन, एमआरआई और कैंसर इलाज की उपलब्धता का दावा करते हुए सरकार ने कहा कि डॉक्टरों और कर्मचारियों पर सवाल उठाना उनके काम का अपमान है.

स्वास्थ्य और शिक्षा में कमजोर अमल

राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की बुनियाद होते हैं, लेकिन इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन जमीन पर नहीं दिख रहा. उनके मुताबिक कानून तो बने हैं, लेकिन उनका पालन सिर्फ कागजों तक सीमित है, जिससे आम लोग परेशान हो रहे हैं.

RTE पर सवाल—हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद अनियमितता

तिवारी के अनुसार, RTE के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा देने का उद्देश्य सामाजिक समानता लाना था, लेकिन कई निजी स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे।इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी लगातार संज्ञान ले चुका है, सुनवाई और टिप्पणियां हो रही हैं, फिर भी जमीनी स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा.

आयुष्मान योजना में गड़बड़ी के आरोप

स्वास्थ्य योजना को लेकर तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि बड़े अस्पतालों द्वारा योजना का दुरुपयोग, फर्जी बिलिंग और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं।जरूरतमंद मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा, जबकि योजनाओं के नाम पर बड़े स्तर पर आर्थिक गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है.

‘नौकरशाही हावी या समानांतर सिस्टम?’

तिवारी ने सवाल उठाया कि क्या नौकरशाही और बड़े निजी संस्थान सरकार से ऊपर होकर समानांतर सिस्टम चला रहे हैं?उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, सख्त मॉनिटरिंग और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे.

प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती पकड़ पर चिंता

स्वास्थ्य और शिक्षा के निजीकरण पर भी सवाल उठ रहे हैं. तिवारी के मुताबिक, निजी संस्थानों का तेजी से बढ़ता प्रभाव और सरकारी संस्थानों की गिरती स्थिति चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि अगर सरकारी स्कूल और अस्पताल मजबूत किए जाएं, तो आम लोगों को बेहतर और सस्ती सेवाएं मिल सकती हैं.

जांच और जनआंदोलन की मांग

पूरे मामले को लेकर उन्होंने ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों से जांच कराने की बात कही, ताकि भ्रष्टाचार और मिलीभगत का पर्दाफाश हो सके।साथ ही, उन्होंने जरूरत पड़ने पर जनआंदोलन की भी जरूरत बताई, ताकि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले.

आयुष्मान और RTE जैसी योजनाएं सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ी हैं. लेकिन भुगतान संकट, संस्थानों की नाराजगी और सरकार की सख्ती के बीच यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इन योजनाओं का असली मकसद—जनहित—कहीं पीछे छूट रहा है? अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ सकता है.