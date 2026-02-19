ETV Bharat / state

'शुरू में सिलेबस देखकर डिमोटिवेट हो गया था..' JEE में शानदार परसेंटाइल लाने वाले अभ्यर्थी से जानिये कैसे की तैयारी?

जेईई (मेन) की टॉपर्स लिस्ट में बिहार की दमदार मौजूदगी दिखी. सफल अभ्यर्थी आदर्श बताते हैं कि शुरू में सिलेबस देखकर डिमोटिवेट हो गया था.

JEE MAIN RESULT 2026
जेईई मेन एग्जाम के सफल अभ्यर्थी आदर्श कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 19, 2026 at 2:45 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: जेईई मेन सेशन 1 के रिजल्ट में बिहार के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है और टॉपर्स की सूची में राज्य की मजबूत उपस्थिति दर्ज हुई है. गया के रहने वाले शुभम कुमार ने 100 परसेंटाइल हासिल कर स्टेट टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है. वहीं पटना के बोरिंग रोड क्षेत्र के रहने वाले आयुष्मान वत्स ने 99.97 परसेंटाइल लाकर राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है. इसके अलावा आदर्श कुमार ने भी 99.23 परसेंटाइल प्राप्त कर बिहार का नाम रोशन किया है. इन तीनों छात्रों की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि बिहार के छात्र कठिन परीक्षाओं में भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं.

प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं आयुष्मान के पिता: आयुष्मान वत्स ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उनके पिता धर्मेंद्र कुमार झा एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं, जबकि उनकी मां वंदना कुमारी गृहणी हैं. परिवार में वह एक भाई और एक बहन हैं. आयुष्मान ने कहा कि जब वह कक्षा 5 में पढ़ते थे तभी उन्होंने आईआईटी में जाने का लक्ष्य तय कर लिया था, क्योंकि उनके पड़ोस के एक सीनियर ने आईआईटी क्वालीफाई किया था और उसी से उन्हें प्रेरणा मिली थी.

आयुष्मान और आदर्श को मिली सफलता (ETV Bharat)

कोचिंग और पढ़ाई का सख्त रुटीन: आयुष्मान ने बताया कि उन्होंने एडुकेमी सेंटर ज्वाइन किया था. जहां वह सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पढ़ाई करते थे. कोचिंग में छात्रों की संख्या कम थी, जिससे शिक्षकों से सीधे संवाद करना आसान हो जाता था. शिक्षक उन्हें वन टू वन समय भी देते थे और जब भी किसी विषय में परेशानी होती थी तो अलग से समझाया जाता था.

"कोचिंग के बाद घर लौटकर लगभग तीन घंटे पढ़ाई करता था. फिर थोड़ी देर आराम के बाद शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक दोबारा पढ़ाई करता थे. इसी अनुशासित दिनचर्या और लगातार मॉक टेस्ट देने से परीक्षा के पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट की अच्छी समझ हो गई."- आयुष्मान वत्स

JEE MAIN RESULT 2026
आयुष्मान वत्स (ETV Bharat)

एडवांस की तैयारी भी शुरू हो गई: आयुष्मान अभी अपीयरिंग छात्र हैं और इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा भी देंगे. 20 फरवरी से उनकी सीबीएसई 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है, इसके लिए भी उनकी तैयारी मजबूत है. उन्होंने बताया कि जेईई मेन देने के बाद से ही वह जेईई एडवांस की तैयारी में जुट गए हैं. उनका सपना आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने का है और इसके लिए वह पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं.

बेटे की उपलब्धि पर मां गौरवान्वित: आयुष्मान की मां वंदना कुमारी बेटी की सफलता से काफी खुश हैं. वह कहती हैं, 'रिजल्ट के बाद से नाते-रिश्तेदारों और परिचितों के लगातार फोन आ रहे हैं और सभी बधाई दे रहे हैं. जब से आयुष्मान हुआ था, तभी से हमलोगों ने यह सपना देखा था कि वह कुछ बड़ा करेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा. आज यह सपना पूरा होता दिख रहा है. अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा है.'

JEE MAIN RESULT 2026
मां और शिक्षकों के साथ आयुष्मान (ETV Bharat)

12वीं में शुरू की जेईई की तैयारी: 99.23 परसेंटाइल हासिल करने वाले आदर्श कुमार ने बताया कि वह पटना में हॉस्टल में रहकर एडुकेमी सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे. वह मुंगेर के रहने वाले हैं और उनके पिता मुंगेर में छोटा-मोटा व्यवसाय करते हैं, जबकि मां पूनम देवी गृहणी हैं. आदर्श ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष 12वीं पास की और इसके बाद एक साल सिर्फ जेईई की तैयारी में लगाया. उन्होंने 11वीं के बाद ही जेईई की तैयारी शुरू कर दी थी.

"शुरुआत में सिलेबस देखकर मैं काफी डिमोटिवेट हो गया थे लेकिन शिक्षकों ने मानसिक रूप से मजबूत किया और हर कठिन विषय को आसान तरीके से समझाया. जिसका नतीजा आपके सामने हैं कि आज जेईई मेन सेशन-1 में सफल हो पाया हूं."- आदर्श कुमार

JEE MAIN RESULT 2026
आदर्श कुमार (ETV Bharat)

मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट हुआ बेहतर: आदर्श ने कहा कि मॉक टेस्ट ने उनकी तैयारी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. मॉक टेस्ट के जरिए उन्हें यह समझ में आया कि समय का सही उपयोग कैसे करना है और किस तरह प्रश्नों को प्राथमिकता देनी है. उन्होंने बताया कि जब भी कोई सवाल उन्हें परेशान करता था तो शिक्षक उसके लिए अलग से समय निकालते थे. इसी निरंतर अभ्यास और मार्गदर्शन के कारण उन्हें यह सफलता मिली है. उनका लक्ष्य आईआईटी दिल्ली से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में इंजीनियरिंग करना है. उन्होंने बताया कि यह कोर्स देश के गिने-चुने संस्थानों में उपलब्ध है.

शिक्षकों को गर्व की अनुभूति: एडुकेमी के डायरेक्टर और फिजिक्स शिक्षक विकास चौहान ने कहा कि आयुष्मान और आदर्श दोनों शुरू से ही प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं. दोनों का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था और वे समय बर्बाद नहीं करते थे. दोनों छात्रों का व्यवहार भी शिक्षकों के प्रति बेहद सम्मानजनक रहा है. उन्होंने कहा कि आज उन्हें गर्व हो रहा है कि उनके संस्थान के छात्रों ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और यह अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा. गणित के शिक्षक आरबी शर्मा ने भी दोनों की जमकर प्रशंसा की.

"जब भी छात्र किसी सवाल में उलझ जाते हैं तो वह बिना झिझक मैसेज करते हैं. चाहे रात हो या दिन, वह छात्रों का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं. मेरा मानना है कि छात्रों को सही मार्गदर्शन देना शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है. आज बहुत संतोष हो रहा है कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र देश की कठिनतम परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और यह मेरे लिए गर्व का क्षण है."- आरबी शर्मा, गणित शिक्षक

ये भी पढ़ें: 10वीं तक नहीं ली कोई ट्यूशन..अब JEE Mains 2026 में टॉपर बने शुभम, जानें सफलता के राज

TAGGED:

जेईई मेन
JEE TOPPER LIST
बिहार के आयुष्मान और आदर्श
BIHAR NEWS
JEE MAIN RESULT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.