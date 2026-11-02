इच्छाशक्ति की जीत: भीषण सड़क हादसे के बाद इंटरनेशनल मेडल विजेता बनने की कहानी
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 1:49 PM IST
मेरठ: क्या आप सोच सकते हैं कि एक नौजवान जो कुछ ही दिनों पहले तक अपनी नौकरी कर रहा था, अपने पैरों पर दौड़ रहा था वो अचानक एक एक्सीडेंट के बाद पूरे 6 साल तक एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा रहा? एक ऐसा खौफनाक मोड़, जहां इंसान जीने की उम्मीद तक छोड़ देता है लेकिन जब किस्मत ने इस जांबाज के सपने तोड़े, तो मेरठ के इस शेर ने किस्मत को ही चुनौती दे दी.
वो काली रात?: 2 जून 2014 की बात है, आयुष वर्मा एक प्रसिद्ध कंपनी में नोएडा में जॉब करते थे. वहां से वापिस लौट रहे थे, तभी अचानक एक्सीडेंट हुआ उन्हें ये कभी एहसास ही नहीं था कि उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा. उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई. एक गाड़ी के ऊपर लगा हुआ कैरियर और उस पर लदा सामान उनके ऊपर आ गिरा. जिससे सिर में चोटें आईं, रीढ़ की हड्डी समेत हाथ और पैर दुर्घटना में प्रभावित हो गए. 48 घंटे तक बेहोशी की हालत में रहे. 48 घंटे के बाद जब होश आया तो परिवार वालों को बताया कि पैरों में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है. डॉक्टरों ने दिलासा दे दिया कि चोट की वजह से ऐसा है, लेकिन डॉक्टरों ने जो बताया वह गलत था, आयुष कहते हैं कि अब बस यही कह सकते हैं कि इलाज में जो किया गया उसमें ही कहीं कमी रही.
सीनियर डॉक्टर ने जिस तरह से उन्हें उस वक्त ट्रीटमेंट दिया और उसके बावजूद उनके सामने जीवन भर के लिए समस्याएं खड़ी हो गईं, इसके लिए अस्पताल के डॉक्टरों को भी जिम्मेदार मानते हैं.- आयुष वर्मा, पैरा एथलीट
6 साल बिस्तर पर: एक्सीडेंट के बाद करीब 6 साल तक बहुत परेशानियां आईं, एक डमी की तरह बिस्तर पर पड़े रहें. परिवार का साथ तो मिला लेकिन इलाज में पूरा परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया. भाई अजय और विजय की नौकरी के सहारे परिवार चला. हालांकि एक्सीडेंट में विजय भी उनके साथ थे, उन्हें भी चोटें आईं थीं. दुख की घड़ी में रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया.परिवार ने अकेला नहीं छोड़ा, मां ने एक छोटे बच्चे की तरह परवरिश की. परिवार ने अपने सभी शौक उनके लिए त्याग दिए.
तमाम समस्याओं के बावजूद परिवार ने उपचार कराया और परिवार ने लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं टूटने दी, हालत यह है कि जो मेरे इलाज में पैसा लगा उसे भाई आज भी अपनी नौकरी करके चुका रहे हैं.भाई पर इतना कर्ज हो गया है कि 12 साल एक्सीडेंट हो चुके हैं लेकिन अभी भी इलाज के लिए लिए गए कर्ज को भाई चुका रहे हैं. कई बार रोना आता था.- आयुष वर्मा, पैरा एथलीट
कुछ करने का संकल्प: वक्त के साथ खुद को हौसला देकर कुछ करने की योजना बनाई. पहले कुछ ऐसी संस्थाओं से संपर्क किया जो दिव्यांगों को वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कुछ काम देते हैं. एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया, फ्रीलांसर के तौर पर काम करने लगे. इसी बीच उन्हें उनके दोस्त अनमोल ने मोटिवेट किया कि उनके जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो खेलों में आगे बढ़ गए हैं और उन्हें सरकार ने सम्मान भी दिया है और अगर वह भी कोशिश करें तो आगे निखर सकते हैं. तब से मन में उन्होंने भी कुछ करने का संकल्प लिया और पहले उन्होंने डिसकस खेलना शुरू किया. बहुत दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं टूटने दी. धीरे- धीरे और प्रैक्टिस की मेडल पहले स्टेट में आया. फिर नेशनल में भी आने लगा. कई बार असफल भी हुए. कोच ने हौसला बढ़ाया.
भुवनेश्वर में हुए नेशनल गेम में सिल्वर मेडल आया तो कॉन्फिडेंस आया. उसके अगले साल फिर कोई मेडल नहीं आया. उससे अगले भी कोई मेडल नहीं आया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी अगली बार फिर से डिसकस थ्रो और शॉटपुट में दो मेडल मिले. फिर आत्मविश्वास जागा खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा लिया. वहां गोल्ड मेडल लिया. 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में में हिस्सा लेने का अवसर मिला. वहां पांच नंबर पर रहे.- आयुष वर्मा, पैरा एथलीट
हौसले ने मेडल दिलाया!: एशियन पैरा गेम्स में जापान गए तो इस बार लगभग 45 से ज्यादा देशों से खिलाड़ी प्रतिभाग करने पहुंचे थे.और वह कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें बेहतर करना है. 53 केटेगरी में खेलते हुए जेवलिन में ब्रॉन्ज मेडल मिला, जबकि अगले ही दिन जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल पाने में सफलता मिली. 8.7 मीटर थ्रो उन्होंने किया.
अगले साल कजाकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है और उसके लिए वह तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले साल नेशनल गेम्स के बाद उसमें वह सफल अवश्य होंगे. सपना है कि देश के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी न किसी रंग का मेडल जरूर लेकर आएं.- आयुष वर्मा, पैरा एथलीट
सरकार से मां की गुजारिश: आयुष की मां सीमा वर्मा का कहना है कि उनके बेटे ने बहुत कष्ट झेला है. एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि हर 2 घंटे में इन्हें (आयुष) करवट लेनी चाहिए. जिसके लिए रात को पति-पत्नी दोनों दो-दो घंटे के समय पर अलार्म लगा कर रखते थे. पड़ोसी अमित का कहना है कि उन्होंने आयुष के संघर्ष को देखा है. सभी पड़ोसियों ने उनके संघर्ष को देखा है. हर दिन चाहे बारिश हो चाहे सर्दी चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए नियमित रूप से जाते हैं. हम सभी को उनपर गर्व है.
सरकार भी उसके संघर्ष को समझें और देश के लिए अब तो मेडल भी बेटा लेकर आ गया है और मोदी जी और योगी जी लगातार खिलाड़ियों पर ध्यान भी दे रहे हैं, ऐसे में अगर उनके बेटे को भी अवसर मिल जाए. एक नौकरी मिल जाए तो बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा और तकलीफ भी कम हो जाएंगी.- सीमा वर्मा, आयुष की मां
6 साल बिस्तर पर गुजारने के बाद, शारीरिक और मानसिक लाचारी की बेड़ियों को तोड़कर ये युवा आज दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है. पैरा एशियन गेम्स में भारत को एक नहीं बल्कि दो-दो मेडल दिलाकर, आयुष वर्मा ने कवि सोहनलाल द्विवेदी की उन अमर पंक्तियों को सच कर दिखाया है कि 'लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती!'.
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