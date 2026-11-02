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इच्छाशक्ति की जीत: भीषण सड़क हादसे के बाद इंटरनेशनल मेडल विजेता बनने की कहानी

मेरठ: क्या आप सोच सकते हैं कि एक नौजवान जो कुछ ही दिनों पहले तक अपनी नौकरी कर रहा था, अपने पैरों पर दौड़ रहा था वो अचानक एक एक्सीडेंट के बाद पूरे 6 साल तक एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा रहा? एक ऐसा खौफनाक मोड़, जहां इंसान जीने की उम्मीद तक छोड़ देता है लेकिन जब किस्मत ने इस जांबाज के सपने तोड़े, तो मेरठ के इस शेर ने किस्मत को ही चुनौती दे दी.

वो काली रात?: 2 जून 2014 की बात है, आयुष वर्मा एक प्रसिद्ध कंपनी में नोएडा में जॉब करते थे. वहां से वापिस लौट रहे थे, तभी अचानक एक्सीडेंट हुआ उन्हें ये कभी एहसास ही नहीं था कि उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा. उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई. एक गाड़ी के ऊपर लगा हुआ कैरियर और उस पर लदा सामान उनके ऊपर आ गिरा. जिससे सिर में चोटें आईं, रीढ़ की हड्डी समेत हाथ और पैर दुर्घटना में प्रभावित हो गए. 48 घंटे तक बेहोशी की हालत में रहे. 48 घंटे के बाद जब होश आया तो परिवार वालों को बताया कि पैरों में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है. डॉक्टरों ने दिलासा दे दिया कि चोट की वजह से ऐसा है, लेकिन डॉक्टरों ने जो बताया वह गलत था, आयुष कहते हैं कि अब बस यही कह सकते हैं कि इलाज में जो किया गया उसमें ही कहीं कमी रही.

एक्सीडेंट ने पैर छीने (Photo Credit: ETV Bharat)

सीनियर डॉक्टर ने जिस तरह से उन्हें उस वक्त ट्रीटमेंट दिया और उसके बावजूद उनके सामने जीवन भर के लिए समस्याएं खड़ी हो गईं, इसके लिए अस्पताल के डॉक्टरों को भी जिम्मेदार मानते हैं.- आयुष वर्मा, पैरा एथलीट

इच्छाशक्ति की जीत (Photo Credit: ETV Bharat)





6 साल बिस्तर पर: एक्सीडेंट के बाद करीब 6 साल तक बहुत परेशानियां आईं, एक डमी की तरह बिस्तर पर पड़े रहें. परिवार का साथ तो मिला लेकिन इलाज में पूरा परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया. भाई अजय और विजय की नौकरी के सहारे परिवार चला. हालांकि एक्सीडेंट में विजय भी उनके साथ थे, उन्हें भी चोटें आईं थीं. दुख की घड़ी में रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया.परिवार ने अकेला नहीं छोड़ा, मां ने एक छोटे बच्चे की तरह परवरिश की. परिवार ने अपने सभी शौक उनके लिए त्याग दिए.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ (Photo Credit: ETV Bharat)



तमाम समस्याओं के बावजूद परिवार ने उपचार कराया और परिवार ने लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं टूटने दी, हालत यह है कि जो मेरे इलाज में पैसा लगा उसे भाई आज भी अपनी नौकरी करके चुका रहे हैं.भाई पर इतना कर्ज हो गया है कि 12 साल एक्सीडेंट हो चुके हैं लेकिन अभी भी इलाज के लिए लिए गए कर्ज को भाई चुका रहे हैं. कई बार रोना आता था.- आयुष वर्मा, पैरा एथलीट

हादसे के बाद इंटरनेशनल मेडल विजेता बनने की कहानी (Photo Credit: ETV Bharat)

कुछ करने का संकल्प: वक्त के साथ खुद को हौसला देकर कुछ करने की योजना बनाई. पहले कुछ ऐसी संस्थाओं से संपर्क किया जो दिव्यांगों को वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कुछ काम देते हैं. एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया, फ्रीलांसर के तौर पर काम करने लगे. इसी बीच उन्हें उनके दोस्त अनमोल ने मोटिवेट किया कि उनके जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो खेलों में आगे बढ़ गए हैं और उन्हें सरकार ने सम्मान भी दिया है और अगर वह भी कोशिश करें तो आगे निखर सकते हैं. तब से मन में उन्होंने भी कुछ करने का संकल्प लिया और पहले उन्होंने डिसकस खेलना शुरू किया. बहुत दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं टूटने दी. धीरे- धीरे और प्रैक्टिस की मेडल पहले स्टेट में आया. फिर नेशनल में भी आने लगा. कई बार असफल भी हुए. कोच ने हौसला बढ़ाया.

मेरठ के आयुष की चमत्कारिक कहानी! (Photo Credit: ETV Bharat)

भुवनेश्वर में हुए नेशनल गेम में सिल्वर मेडल आया तो कॉन्फिडेंस आया. उसके अगले साल फिर कोई मेडल नहीं आया. उससे अगले भी कोई मेडल नहीं आया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी अगली बार फिर से डिसकस थ्रो और शॉटपुट में दो मेडल मिले. फिर आत्मविश्वास जागा खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा लिया. वहां गोल्ड मेडल लिया. 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में में हिस्सा लेने का अवसर मिला. वहां पांच नंबर पर रहे.- आयुष वर्मा, पैरा एथलीट

सपने टूटे थे, हौसला नहीं! (Photo Credit: ETV Bharat)

हौसले ने मेडल दिलाया!: एशियन पैरा गेम्स में जापान गए तो इस बार लगभग 45 से ज्यादा देशों से खिलाड़ी प्रतिभाग करने पहुंचे थे.और वह कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें बेहतर करना है. 53 केटेगरी में खेलते हुए जेवलिन में ब्रॉन्ज मेडल मिला, जबकि अगले ही दिन जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल पाने में सफलता मिली. 8.7 मीटर थ्रो उन्होंने किया.