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लखनऊ लाठीचार्ज के विरोध में आयुष छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च; स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

छात्रों का आरोप है कि प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उनके साथ लाठीचार्ज और धक्का-मुक्की की.

आयुष छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च.
आयुष छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 9:09 AM IST

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बरेली: लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध और इंटर्नशिप स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर बरेली में आयुष छात्र-छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला. राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने बरेली कॉलेज से चौकी चौराहे तक मोमबत्तियां लेकर मार्च किया. इस दौरान छात्रों ने सरकार से उनकी मांग पर जल्द निर्णय लेने की अपील की.

छात्रों के अनुसार, प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी कॉलेजों के इंटर्न को वर्तमान में 7,500 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड मिल रहा है. छात्र इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर तीन सितंबर को कॉलेजों के प्राचार्य और जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए थे.

आयुष छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च. (Video Credit: ETV Bharat)

इसके बाद 11 सितंबर को लखनऊ के जीपीओ पर छात्रों ने प्रदर्शन किया. अगले दिन प्रतिनिधिमंडल ने आयुष मंत्री से मुलाकात की. छात्रों का कहना है कि उन्हें स्टाइपेंड बढ़ाने के संबंध में एक सप्ताह में निर्णय का आश्वासन मिला था, लेकिन शासनादेश जारी नहीं हुआ.

इसके बाद 21 सितंबर को छात्रों ने फिर लखनऊ में प्रदर्शन किया. छात्रों का आरोप है कि प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उनके साथ लाठीचार्ज और धक्का-मुक्की की. बरेली में कैंडल मार्च के दौरान छात्रों ने कहा कि उन्हें अब केवल आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि स्टाइपेंड बढ़ाने का शासनादेश जारी किया जाए.

डॉ. मंजीत यादव ने कहा कि आयुष इंटर्न अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं. उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की है.

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