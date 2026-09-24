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लखनऊ लाठीचार्ज के विरोध में आयुष छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च; स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

आयुष छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च. ( Photo Credit: ETV Bharat )