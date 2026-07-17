30 फीट नीचे फंसा था 4 साल का आयुष, 9 घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू
गया में 4 साल का बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया. जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. पढ़ें रेस्क्यू की पूरी कहानी
Published : July 17, 2026 at 9:35 AM IST
गया: बिहार के गया जिले के फतेहपुर थाना अंतर्गत रंगु नगर गांव में एक चार साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था. जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर एनडीआरएफ, गया पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौंके पर पहुंच गए. जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से चलाए गए रेस्क्यू अभियान के 9 घंटे के बाद बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित निकाल लिया गया है.
ऐसे किया गया आयुष का रेस्क्यू: बच्चे के पिता दिनेश मांझी ने बताया कि गुरुवार रात 8 बजे की घटना है. उनका बेटा आयुष (4 साल) घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान खेलते-खेलते वह पास में करीब 300 फीट गहरे खुले बोरवेल में जा गिरा.
25 फीट गहराई में फंसा था आयुष: आयुष के पिता ने आगे बताया कि, वो बोरवेल में 25 फीट गहराई पर फंसा हुआ था. प्रशासन की टीम उसे बचाने के लिए लगातार कोशिश में जुटी है. सूचना पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. इस बीच, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर लगातार मदद दे रही थी. बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया.
जेसीबी मशीन से किया गया गड्डा: घटना की जानकारी मिलते ही फतेहपुर सीओ अमिता सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी शशि भूषण साहू भी मौके पर पहुंचे. साथ ही घटनास्थल पर जेसीबी मशीन मंगाया गया. दूसरी तरफ से गड्डा खोदा गया और धीरे-धीरे टीम ने पूरी रात अपना काम जारी रखा.
फतेहपुर सीओ अमिता सिन्हा ने बताया कि ''बच्चे को बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू चला और करीब 7 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने सुबह 3 बजे बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जिसके बाद स्थानीय फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया गया है. बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है.''
नल जल योजना के लिए हुई थी बोरिंग: बताया जाता है, कि नल जल योजना के तहत यहां हीरा बोरिंग किया गया था, जो कि 300 फीट तक किया गया. बोरवेल की ऊपरी सतह से लेकर 12 इंच चौड़ाई तक 50 फीट तक बोरिंग हुई. इसके बाद ढाई सौ फीट 6 इंच की बोरिंग है.
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