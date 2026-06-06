ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के आयुष पांडेय को भारतीय ए टीम में मिली जगह, 25 जून से श्रीलंका के खिलाफ सीरीज

खिलाड़ी आयुष पांडेय ने रणजी ट्रॉफी में 57.30 की औसत से 573 रन बनाए, जिसमें 183 रनों की बड़ी पारी भी शामिल है. आयुष पांडेय ने रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में छत्तीसगढ़ की ओर से खेलते हुए बल्ले से जमकर रन बरसाए. पूरे टूर्नामेंट में उनकी खेल की निरंतरता और टेक्निक को देश सभी लोग प्रभावित हुए थे. क्रिकेट में अपनी बेहतर तकनीक के लिए चयनकर्ताओं ने उनपर भरोसा जताया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ क्रिकेट जगत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने है. रणजी खिलाड़ी और बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज आयुष पांडेय का चयन भारतीय क्रिकेट के ए टीम के लिए हुआ है. आयुष 25 जून 2026 से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही चार दिवसीय मैचों की सीरीज में भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं. रणजी ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उनका चयन भारतीय क्रिकेट के ए टीम में हुआ है.

मैच - 7

पारी - 13

कुल रन - 573

बल्लेबाजी औसत - 57.30

सर्वोच्च स्कोर - 183 रन

शतक - 1

अर्धशतक - 2

आयुष ने रणजी में दिखाया हम दम

आयुष ने सीजन में एक दोहरे शतक के करीब पहुंचते हुए 183 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. इसके अलावा उन्होंने टीम को मजबूत शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाई. बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने नई गेंद को अच्छे से खेला और लंबी पारियां खेलने की काबिलियत दिखाई. भारतीय ए टीम 25 जून 2026 से श्रीलंका ए के खिलाफ चार दिवसीय मैचों की सीरीज खेलने वाली है. यह सीरीज उन खिलाड़ियों के लिए अहम है, जो सीनियर भारतीय टीम में जगह बनाने की दौड़ में हैं. आयुष के पास इस सीरीज में ओपनिंग में बड़ी पारी खेलकर अपनी दावेदारी मजबूत करने का सुनहरा मौका भी होगा.

छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने जताई खुशी

छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के डायरेक्टर विजय शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ के लिए यह एक बड़ी बात है. आयुष पांडेय का चयन भारतीय क्रिकेट के ए टीम में होने से छत्तसीगढ़ के बाकि खिलाड़ियों का मनोबल उंचा हुआ है. हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभा बाहर निकले. आयुष पांडेय का चयन भारतीय क्रिकेट के ए टीम में जाना यह बताता है कि हमारे यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है.

इंडिया ए टीम

ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर)

हर्ष दुबे

अंशुल कंबोज

साई सुदर्शन

सारांश जैन

एन जगदीसन (विकेटकीपर)

आयुष पांडे

गुरनूर बराड़

अमन मोखड़े

देवदत्त पडिक्कल (उप-कप्तान)

आकिब नबी

शेख रशीद

ऋतुराज गायकवाड़

यश ठाकुर

जीशान अंसारी

सीसीपीएल सीजन थ्री जारी

छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के डायरेक्टर ने कहा, छत्तीसगढ़ में अभी सीसीपीएल सीजन 3 चल रहा है. हम लोगों ने सीसीपीएल जब शुरु किया था तो हम कहां जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं था. लेकिन सीसीपीएल सीजन 3 आते-आते छत्तसीगढ़ का नाम देश स्तर पर होने लगा. हमारे खिलाड़ियों के भी अवसर मिलने लगे हैं. आईपीएल मे छत्तीसगढ़ से कुल 7 लोगों को बोली में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था. हमारा प्रयास है कि इस बार आईपीएल में कम से कम 17 खिलाड़ी शामिल हों.

भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वन डे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा, सुरक्षा को लेकर आईजी, डीआईजी ने ली बैठक

छत्तीसगढ़िया स्टाइल में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका का रायपुर में हुआ स्वागत

India VS New Zealand T20 series: 23 जनवरी को होगा नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मुकाबला