AI के दौर में खजाना है 6 खोए ग्रंथ, मिलते ही आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में आएगी बड़ी क्रांति
डिजिटल दौर में ऐतिहासिक ज्ञान की होगी वापसी, आयुर्वेद के 6 खोए खजानों की तलाश में जुटा देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 3:48 PM IST
भोपाल: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया के दौर में भारत अपनी हजारों साल पुरानी चिकित्सा विरासत को खोजने की मुहिम में जुटा है. आयुष मंत्रालय ने देशभर के आयुर्वेद कॉलेजों में उन 6 दुर्लभ ग्रंथों की तलाश शुरू की है, जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा का खजाना माना जाता है. माना जा रहा है कि यदि ये पांडुलिपियां फिर से सामने आती हैं, तो आयुर्वेदिक रिसर्च, शिक्षा और दवा निर्माण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
आयुर्वेद के इन ग्रंथों की हो रही खोज
विशेषज्ञों के अनुसार आयुष मंत्रालय ने जिन प्राचीन ग्रंथों को खोजने का अभियान शुरू किया है. उनमें आयुर्वेद कल्पद्रुम, रत्नाकर, योग संग्रह और द्रव्यगुण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक इन पांडुलिपियों में जड़ी-बूटियों, दुर्लभ औषधीय मिश्रणों और उपचार पद्धतियों का ऐसा ज्ञान मौजूद है, जो आज भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. यही वजह है कि सरकार इन्हें दोबारा खोजने और संरक्षित करने पर जोर दे रही है.
मध्य प्रदेश बना इस अभियान का बड़ा केंद्र
बता दें कि इस राष्ट्रीय अभियान में मध्य प्रदेश की भूमिका अहम मानी जा रही है. प्रदेश के 34 आयुर्वेद कॉलेजों और उनके पुस्तकालयों में दुर्लभ पांडुलिपियों की तलाश की जा रही है. आयुष मंत्रालय की अंडर सेक्रेटरी शीला तिर्की द्वारा जारी पत्र के बाद अकादमिक संस्थानों में हलचल तेज हो गई है. कॉलेजों से पूछा गया है कि उनके पास इन ग्रंथों की मूल प्रतियां, हस्तलिखित दस्तावेज या पुराने संस्करण मौजूद हैं या नहीं.
मुहिम में 550 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज जुड़े
शीला तिर्की के अनुसार मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और नई दिल्ली सहित देशभर के 550 से अधिक मेडिकल कॉलेजों को इस मिशन से जोड़ा गया है. सरकार का उद्देश्य केवल ग्रंथों को ढूंढना नहीं, बल्कि प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संरक्षित करना भी है. इससे भविष्य में शोध और शिक्षा को नई दिशा मिल सकेगी.
कानून में भी बदलाव की तैयारी
सरकार इस अभियान को लेकर गंभीर नजर आ रही है. मंत्रालय ने संस्थानों से 5 दिनों के भीतर ग्रंथों से जुड़ी जानकारी मांगी है. माना जा रहा है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की अनुसूची में संशोधन की तैयारी चल रही है. यदि इन ग्रंथों को कानूनी मान्यता मिलती है, तो आयुर्वेदिक दवाओं को वैश्विक स्तर पर अधिक विश्वसनीयता और मजबूती मिल सकती है.
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संरक्षण की चुनौती भी बड़ी
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की कई प्राचीन पांडुलिपियां उपेक्षा और संरक्षण के अभाव में नष्ट हो चुकी हैं. कई दुर्लभ ग्रंथ दीमकों और खराब रखरखाव की भेंट चढ़ गए, जबकि कुछ विदेशों तक पहुंच गए. ऐसे में यह अभियान केवल खोज नहीं, बल्कि भारत की चिकित्सा विरासत को बचाने की आखिरी बड़ी कोशिश भी माना जा रहा है.