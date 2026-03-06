ETV Bharat / state

सरायकेला के आयुष कुमार ने पहले ही प्रयास में UPSC में हासिल की 143वीं रैंक, नौकरी के साथ की तैयारी, परिवार में खुशी की लहर

सरायकेला के आयुष कुमार ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में 143वीं रैंक हासिल की.

UPSC RESULTS
आयुष कुमार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 6, 2026 at 10:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरायकेला-खरसावां : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों में झारखंड के आयुष कुमार ने शानदार सफलता दर्ज की है. गम्हरिया स्थित टायो कॉलोनी के निवासी आयुष ने अखिल भारतीय स्तर पर 143वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है. सबसे खास बात यह है कि आयुष ने यह प्रतिष्ठित सफलता अपने पहले ही प्रयास में प्राप्त की है.

​विद्या ज्योति से शुरू हुआ सफर, इंजीनियरिंग के बाद लक्ष्य की प्राप्ति

​आयुष की प्रारंभिक शिक्षा टायो कॉलोनी स्थित विद्या ज्योति स्कूल से हुई, जहां उन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई की. इसके बाद, उन्होंने बिस्टुपुर के चिन्मया विद्यालय से प्लस-टू की परीक्षा उत्तीर्ण की. उच्च शिक्षा के लिए वह छत्तीसगढ़ गए, जहां उन्होंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (बिलासपुर) से 2023 में इंजीनियरिंग डिजाइन में बीटेक की डिग्री हासिल की.

​वर्किंग प्रोफेशनल रहते हुए हासिल की सफलता

​इंजीनियरिंग के बाद आयुष का चयन बेंगलुरु की एक नामी कंपनी में प्रोडक्ट डिजाइनर के पद पर हुआ. नौकरी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उनका लक्ष्य स्पष्ट था. उन्होंने महज डेढ़ साल की गंभीर तैयारी के साथ इस कठिन परीक्षा में जीत हासिल की. उनकी इस सफलता की खबर मिलते ही उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

​परिवार में खुशी का माहौल

​आयुष के पिता, प्रदीप कुमार, जो वर्तमान में दुर्गापुर स्थित न्यू मेटालिक्स कंपनी में सीनियर फोरमैन के पद पर कार्यरत हैं, अपने बेटे के इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं. आयुष की माता को कॉलोनी और आस-पास के लोग लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं, उनकी बहन भानुजा वर्तमान में कोलकाता में टीसीएस में कार्यरत हैं.

यह भी पढ़ें:

लातेहार के विपुल गुप्ता ने किया कमाल, यूपीएससी में हासिल किया 103वां रैंक

यूपीएससी रिजल्ट के नतीजों में झारखंड के कई अभ्यर्थियों ने लहराया परचम, लातेहार के बिपुल को 103वां रैंक

दुमका की सुदीपा दत्ता ने यूपीएससी में हासिल किया 41वां रैंक, बगैर कोचिंग रचा इतिहास

TAGGED:

UPSC RESULTS 2026
AYUSH KUMAR SERAIKELA
AYUSH KUMAR UPSC
यूपीएससी परिणाम
UPSC RESULTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.