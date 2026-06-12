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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटा आयुष निदेशालय, निदेशक ने बुलाई अहम बैठक

रांची: 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर झारखंड के आयुष निदेशालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं. योग दिवस पर राजकीय कार्यक्रम को लेकर आयुष निदेशक ने नामकुम स्थित आयुष निदेशालय में 13 जून को विशेष बैठक बुलाई है. जिसमें राज्य भर के आयुष पदाधिकारियों शामिल होंगे.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम- Yoga for Healthy Ageing

आयुष निदेशालय, झारखंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं आयुष निदेशक ने शनिवार को नामकुम स्थित आयुष निदेशालय में बैठक बुलाई है.

भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 का विषय "स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग" (Yoga for Healthy Ageing) निर्धारित किया गया है. इस वर्ष राज्य के सभी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा. स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों, पार्क, वृद्धाश्रम, छात्रावास, पुलिस स्टेशन, सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा चिकित्सा महाविद्यालयों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल (CYP) के तहत सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा.

योग के कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, एनसीसी, स्कूली बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं, रोटरी एवं लायंस क्लब, आंगनबाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्यकर्मियों, खेल प्रतिभाओं तथा आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

14 जून से 21 जून तक राज्य योग सेंटर में कार्यक्रम

राज्य में 6 जून से ही विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों में योग प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है. जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके. स्टेट योग सेंटर में 14 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हर दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे.

योग अभ्यास के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जोड़ों के दर्द तथा बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी. कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वाई-ब्रेक (Y-Break) प्रोटोकॉल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे वे कार्यस्थल पर कम समय में योगाभ्यास कर तनावमुक्त होकर कार्य कर सकें.