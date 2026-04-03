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ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा इन बीमारियों का खतरा, आयुष ग्राम थीम पर होगा गांव का स्वास्थ्य बेहतर!

आयुष विभाग द्वारा आयुष ग्राम थीम के जरिए लोगों को बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है.

Churah AYUSH Department Workshop
आयुष ग्राम थीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
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चंबा: जिला चंबा के उपमंडल चुराह में इन दिनों आयुष ग्राम थीम शुरू की गई है. जिसके तहत लोगों को आयुर्वेद पद्धति के बारे में जागरूक किया जा रहा है. इसके लिए आयुष विभाग द्वारा उपमंडल की अलग-अलग पंचायतों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आयुर्वेदिक पद्धति के जरिए लोगों को विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा सके. इसके अलावा इन बीमारियों का आयुर्वेद के जरिए कैसे इलाज किया जा सकता है, उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है. आयुष ग्राम थीम के जरिए आयुष विभाग लोगों को बीपी, शुगर, मोटापा इत्यादि बीमारियों के बारे में जागरूक कर रहा है. गांव के लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी जानकारी भी दी जा रही है. साथ ही लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं.

"इन दिनों उपमंडल चुराह में आयुष ग्राम करके एक थीम शुरू की गई है. जिसके चलते उपमंडल के अलग-अलग इलाकों में लोगों को आयुर्वेद पद्धति के बारे में जागरूक किया जा रहा है. बीपी, शुगर, मोटापा आदि बीमारियों से लोग गांव में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? इसके बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है. जगह-जगह जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को आयुर्वेद की बेहतरीन दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं." - डॉ. आशु गर्ग, एसएमओ चुराह, आयुष विभाग

ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही बीमारियां

डॉ. आशु गर्ग ने बताया कि शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में भी उस तरह की बीमारियां बढ़ने लगी हैं, जिनका ग्रामीण इलाकों से पहले कोई ताल्लुक नहीं रहा है. ऐसे में लोगों को उन बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, ताकि आयुर्वेद और योग के जरिए लोग इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकें. ग्रामीण इलाकों में आम बन रही इन बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी और जागरूकता होना बेहद जरूरी है.

ग्रामीण इलाकों में इन बीमारियों का बढ़ रहा खतरा

डॉ. आशु गर्ग ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में इस समय बीपी, शुगर और मोटापे जैसी बीमारियों को लेकर आयुष विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है. जैसे की कैसे इन बीमारियों से बचना है? रोजमर्रा में कौन-कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है? इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. खासकर आयुर्वेद विभाग लगातार ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है. बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को आयुर्वेद पद्धति के अनुसार इलाज की सलाह दी जाती है, ताकि लोग आयुर्वेद की ओर बढ़े और उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े.

"उपमंडल चुराह में इन दिनों आयुष ग्राम थीम के तहत सभी पंचायतों को कवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन इलाकों में रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं और अन्य लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी देकर उन्हें बेहतरीन मेडिसिन उपलब्ध करवाई जाए. जिससे लोग आयुर्वेद के जरिए खुद को निरोग बना सके." - डॉ. आशु गर्ग, एसएमओ चुराह, आयुष विभाग

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