आगरा में बनेगा आयुष कॉलेज, 13 एकड़ भूमि चिह्नित; इन कोर्स की होगी पढ़ाई और मरीजों का इलाज भी होगा

एक ही परिसर में कई पद्धतियों से इलाज और पढ़ाईः सीएम योगी ने कई माह पहले आयुष विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के हर मंडल में इंटीग्रेटेड आयुष कॉलेज स्थापित करने के निर्देश दिए थे. सीएम ने कहा था कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी समेत आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियां एक ही परिसर यानी आयुष कॉलेजों में उपलब्ध कराई जाएं. आयुष कॉलेजों से प्रदेश में एक सशक्त हेल्थ संरचना तैयार होगी, बल्कि परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को भी वैश्विक पहचान मिलेगी. क्योंकि, आयुष सिर्फ इलाज नहीं, जीवनशैली है. जिसे जन-जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. जिससे भर्ती होगी तो युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे.

गांव अकबराबाद में मिली जमीनः क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. एमएस आलम ने बताया कि 13 एकड़ में आयुष कॉलेज बनाया जाएगा. इसके लिए जमीन जिला प्रशासन को फ्री में उपलब्ध करानी थी. जिला प्रशासन ने आयुष कॉलेज के लिए निशुल्क जमीन गांव अकबराबाद में चिन्हित की है. जल्द ही विभाग के नाम जमीन हो जाएगी. इसके बाद सरकार को पूरा प्रोजेक्ट भेजा जाएगा फिर बजट जारी किया जाएगा. बीते दिनों होम्योपैथी निदेशक प्रोफेसर डॉ. प्रमोद कुमार सिंह आगरा आकर जमीन का निरीक्षण किया था.



पढ़ाई संग मिलेगा मरीजों को बेहतर उपचारः डॉ. एमएस आलम ने बताया कि आगरा में प्रस्तावित नए आयुष कॉलेज में पढाई के साथ ही मरीजों का उपचार भी किया जाएगा. यहां बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS), बैचलर आफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS), बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS), बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज (BNYS) पाठ्यक्रम सहित डिप्लोमा और सर्टिफिके कोर्स कराए जाएंगे. आयुष कॉलेज में मधुमेह, कब्ज, घुटनों के दर्द से लेकर कैंसर का इलाज आयुर्वेद, होम्योपैथी सहित अन्य पद्धति से किया जाएगा.



50 और 25 बेड के दो आयुष अस्पताल भी बनेंगेः बता दें कि आगरा में 22 आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं. इसमें से दो चिकित्सक सीएचसी और सात चिकित्सक पीएचसी पर कार्यरत हैं. आयुष विभाग ने आगरा में सन 2018 में 50 बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था. 50 बेड की क्षमता के अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित की गई है. इसके साथ ही 25 बेड के अस्पताल के लिए अरतौनी में जमीन देखी गई है. पर्यटन विभाग के सहयोग से बुंदूकटरा में 10 बेड का आयुर्वेदिक केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव बना है. जिससे यहां पर पर्यटकों का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाएगा.



