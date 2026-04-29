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मस्से उभर आए हैं तो परेशान न हों, आहार शैली में सुधार व आयुर्वेद अपनाकर कहें हमेशा के लिए अलविदा

डॉ. बीएल मिश्रा के अनुसार उचित आहार से मस्सों का समाधान आयुर्वेद में संभव है और योग से इसे मिटाया जा सकता है.

AYURVEDIC TREATMENT FOR WARTS , SKIN CARE AYURVEDA
मस्सों का आयुर्वेद में है इलाज. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 6:42 AM IST

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अजमेर : आधुनिक दौर की भागदौड़ भरी जिंदगी और खान-पान के प्रति लापरवाही हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना रही है. इन्हीं समस्याओं में से एक है 'मस्सा' जिसे चिकित्सा विज्ञान में 'वार्ट' (Wart) कहा जाता है. शरीर की त्वचा पर उभरे ये अनचाहे मांस के लोथड़े न केवल शारीरिक सुंदरता को कम करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

​अक्सर लोग मस्सों से छुटकारा पाने के लिए सर्जरी या लेजर ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद मस्से शरीर के दूसरे हिस्सों में दोबारा उभर आते हैं. ऐसे में आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा का मानना है कि यदि खान-पान में सुधार के साथ आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाया जाए, तो इस समस्या को हमेशा के लिए अलविदा कहा जा सकता है.

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वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बी एल मिश्रा (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बी एल मिश्रा बताते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कफ की अधिकता से होने वाले मस्से आमतौर पर चिकने और दर्द रहित होते हैं. हालांकि, यदि कफ के साथ 'वायु' (वात) का प्रकोप बढ़ जाए, तो मस्सा सूखकर कील की तरह सख्त हो जाता है और उसमें काफी दर्द होने लगता है. ​कभी-कभी पित्त दोष की अधिकता के कारण लाल या गुलाबी रंग के मस्से भी उभर आते हैं, जिनमें रक्त का प्रवाह अधिक होता है और व्यक्ति को जलन महसूस होती है. उन्होंने बताया कि बिगड़ी हुई जीवन शैली और आहार में लापरवाही वात, पित्त और कफ ( त्रिदोष) को विकृत करते हैं. इससे जठराग्नि विकृत होती है और मस्से जैसे दुष्परिणामों देखने को मिलते हैं.

मस्से के यह हैं कारण : डॉ. मिश्रा बताते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए आहार शैली भी बेहतर होनी चाहिए. आहार में पौष्टिकता होगी तो शरीर को ऊर्जा के साथ आवश्यक तत्व भी मिलेंगे. इससे शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा, लेकिन वर्तमान आहार शैली बिगड़ी हुई है. लोगों को घर के खाने की बजाय बाहर के खाने में दिलचस्पी ज्यादा रहती है. डिब्बा बंद भोजन, विरुद्ध आहार' (जैसे दूध के साथ नमक या मछली का सेवन), जंक फूड, पौष्टिक तत्वहीन भोजन, अनियमित भोजन करने की आदत, अनिद्रा, खाना खाने के तुरंत बाद सोने की आदत आदि मस्से के होने के कारण है.

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त्वचा के अनचाहे मस्सों को कहे अलविदा
त्वचा के अनचाहे मस्सों को कहे अलविदा (फोटो ईटीवी भारत GFX)

आहार शैली में करें सुधार : उन्होंने बताया कि त्वचा पर मस्से उभरने से व्यक्ति की सुंदरता पर असर पड़ता है. साथ ही मानसिकता पर भी प्रभाव पड़ता है. कई लोग सर्जरी से मस्सा हटावा लेते हैं लेकिन यह अन्य स्थान पर दोबारा भी हो सकते हैं. आयुर्वेद के कारगर इलाज के साथ आहार शैली को सुधारने से मस्सा दोबारा होने की संभावना नहीं रहती है. आयुर्वेद में मस्से का कारगर इलाज है. डॉ मिश्रा बताते हैं कि स्निग्ध और पौष्टिक भोजन करने से मस्से होने की संभावना काफी हद तक कम होती है. आहार शैली में सुधार करते हुए घर में बना हुआ खाना ही खाएं. आहार में पौष्टिक तत्वों को शामिल करें. मसलन हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध हल्दी का सेवन करें. साथ ही दैनिक जीवन में योग व्यायाम को शामिल करें ताकि पाचन क्रिया भी बेहतर रहे.

​आहार में करें ये सुधार:-

  • शुद्ध और स्निग्ध भोजन: घर का बना ताजा और पौष्टिक भोजन ही करें, संतुलित मात्रा में घी और तेल का प्रयोग शरीर को अंदर से पोषण देता है.
  • ​प्राकृतिक स्रोत: अपने दैनिक आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल और अंकुरित अनाज को शामिल करें.
  • हल्दी वाला दूध: रात को सोते समय दूध में हल्दी डालकर पीना त्वचा के रोगों और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए रामबाण है.
  • नियमित व्यायाम: योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. इससे पाचन क्रिया (Metabolism) दुरुस्त रहती है और त्रिदोष संतुलित रहते हैं.

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