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मुंह की दुर्गंध को न लें हल्के में, लिवर-किडनी को हो सकता है भारी नुकसान, जानें आयुर्वेदिक उपाय

मुंह की दुर्गंध को आम समस्या समझकर न छोड़ें, यह लिवर, किडनी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है.

मुंह की दुर्गंध को आम समस्या समझकर न छोड़ें
मुंह की दुर्गंध को आम समस्या समझकर न छोड़ें (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 3:07 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: मुंह से दुर्गंध आना एक आम स्वास्थ्य समस्या लगती है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. आयुर्वेद विभाग से सेवानिवृत वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी. एल. मिश्रा बताते हैं कि इसका मुख्य कारण दांतों में फंसा हुआ भोजन होता है, जब यह भोजन समय पर साफ नहीं होता, तो सड़ने लगता है. आयुर्वेद के अनुसार, पाचक पित्त और कफ के साथ मिलकर यही सड़ा हुआ भोजन मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया पैदा करता है.

शरीर के अंगों पर गंभीर प्रभाव: डॉ. मिश्रा के अनुसार, ये बैक्टीरिया केवल मुंह तक सीमित नहीं रहते, जब रोगी बोलता है, तो श्वास के साथ दुर्गंध बाहर आती है, जिससे सामने वाला असहज महसूस करता है. लंबे समय तक यह समस्या रहने पर बैक्टीरिया थूक के जरिए आंतों तक पहुंच जाते हैं. इससे अपच, उल्टी, पेट फूलना (आफरा), दर्द और दस्त जैसी बीमारियां होती हैं. गंभीर मामलों में यह बैक्टीरिया किडनी, तिल्ली और लिवर तक को प्रभावित कर शरीर में सूजन ला सकते हैं.

डॉ. बी. एल. मिश्रा (ETV Bharat Ajmer)

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दांतों और मसूड़ों को नुकसान: डॉ. बी. एल. मिश्रा ने बताया कि मुंह में पनप रहे बैक्टीरिया दांतों की जड़ों को सड़ाने और कमजोर करने लगते हैं. इसके कारण मसूड़ों से मवाद और बदबूदार पानी निकलने लगता है. दांतों की सुरक्षा परत (Enamel) कमजोर हो जाती है, जिससे दांत टूटने लगते हैं. इस वजह से रोगी की भोजन चबाने की क्षमता भी कमजोर होने लगती है, इसलिए मुंह की दुर्गंध को केवल एक सामाजिक बुराई न मानकर एक गंभीर शारीरिक चेतावनी समझना चाहिए.

दैनिक दिनचर्या में जरूरी बदलावथ: इस समस्या से निजात पाने के लिए डॉ. मिश्रा भोजन के बाद दांतों को साफ करने की सलाह देते हैं. उन्होंने बताया कि रात को सोने से पहले ब्रश करना बेहद जरूरी है. इसके अलावा, कुछ भी खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ले करके मुंह को साफ अवश्य करें. डॉ. मिश्रा का कहना है कि यदि मुंह से दुर्गंध आ रही हो, तो बहुत गर्म, तीखे और मीठे भोजन का सेवन बंद कर देना चाहिए. दांतों की परत को मजबूत बनाए रखने के लिए फलों को हमेशा सीधा दांतों से काटकर खाना चाहिए.

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दातून और मंजन के आयुर्वेदिक नुस्खे: दुर्गंध और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए डॉ. मिश्रा ने कई पारंपरिक नुस्खे बताए हैं. उन्होंने कहा कि नीम और बबूल की दातून को चबाकर मंजन करने से बैक्टीरिया पनपने की रफ्तार थम जाती है. इसके अलावा सोना गेरू, फिटकरी और लकड़ी की राख को मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और इससे मंजन करें. सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिलाकर उंगली की मदद से मसूड़ों की मालिश करने से भी बहुत लाभ मिलता है.

पत्तों और जड़ी-बूटियों का चमत्कारिक असर: डॉ. बी. एल. मिश्रा ने बताया कि मुंह के स्वास्थ्य के लिए भीमसेनी कपूर और लौंग को पीसकर गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ला करना फायदेमंद है. अमरूद, चमेली, पान, नींबू या नीम के पत्तों को चबाकर उनके पेस्ट को उंगली से दांतों पर मलने से बदबू दूर होती है. प्रतिदिन कत्था और चूना लगा हुआ पान का पत्ता खाना और आंवला चबाना भी दांतों को मजबूत करता है. इसके साथ ही, छोटी और बड़ी हरड़ को देसी घी में भूनकर सुपारी की तरह धीरे-धीरे चूसने से भी मुंह की दुर्गंध में तुरंत आराम मिलता है.

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