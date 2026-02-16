SPECAIL : कम उम्र में हो रहे सफेद बाल तो आयुर्वेद के इन नुस्खों से पाए नियंत्रण, जानिए क्यों होते बाल सफेद
आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा के अनुसार, बिगड़ी जीवनशैली और पोषक तत्वों की कमी से बाल सफेद होते हैं.
Published : February 16, 2026 at 7:20 AM IST
अजमेर : आधुनिक दौर में हमारी बदलती जीवनशैली और खान-पान की आदतों ने हमें कई स्वास्थ्य समस्याओं के मुहाने पर खड़ा कर दिया है. इनमें से एक बड़ी समस्या है असमय बालों का सफेद होना. आज न केवल युवा, बल्कि 12 से 15 साल के बच्चे भी इस समस्या से जूझ रहे हैं. अजमेर के आयुर्वेद विभाग में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा ने इस गंभीर विषय पर प्रकाश डालते हुए इसके कारण और बचाव के प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय साझा किए हैं.
क्यों सफेद होते हैं बाल? विज्ञान और आयुर्वेद का नजरिया : डॉ. मिश्रा बताते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार, जब शरीर में वायु के साथ पित्त की अधिकता हो जाती है, तो इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र और 'रंजक पित्त' पर पड़ता है. रंजक पित्त की कमी होने से बालों को प्राकृतिक रंग देने वाले तत्व 'मेलेनिन' का उत्पादन घट जाता है. मेलेनिन की इसी कमी के कारण बाल अपनी रंगत खोकर सफेद होने लगते हैं. इसके अलावा, शरीर में विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन और कॉपर (ताम्र) जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी बालों को समय से पहले बूढ़ा बना देती है. मानसिक तनाव, आनुवंशिकता और बढ़ता वायु प्रदूषण भी इसके बड़े कारक हैं.
छोटी उम्र में भी अब सफेद बालों की समस्या आम हो गई है. सफेद बालों के कारण व्यक्ति अपनी उम्र से अधिक दिखने लगता है और इससे बचने के लिए जब अप्राकृतिक और रसायन युक्त पदार्थो से बाल काले करता है. इससे बाल काले तो हो जाते हैं कि लेकिन प्राकृतिक रूप से बाल काले रहने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है और बाल पहले से ज्यादा तेजी से सफेद होने लगते है.
बच्चों में बढ़ती समस्या: डॉ. मिश्रा बताते हैं कि 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों तक में सफेद बालों की समस्या देखी जा रही है. इसका कारण है बच्चों को खेल से दूर रखकर उन्हें स्क्रीन के सामने ज्यादा रखना है. मसलन शारीरिक परिश्रम की जगह घर में मोबाइल, लैपटॉप पर बच्चे ज्यादा समय गुजार रहे. इस कारण बच्चों का पाचन तंत्र बिगड़ रहा है. इससे शरीर को भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व नही मिल पाते हैं. आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी एल मिश्रा बताते हैं कि दिनचर्या सुधारने और खानपान में पोषक तत्व से युक्त आहार को शामिल करने से कई तरह के रोग से बचा जा सकता है.
इसमें सफेद बाल की समस्या का निदान भी शामिल है. बच्चों को ही नही हर आयु वर्ग के व्यक्ति को खेलकूद, व्यायाम, योग, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक जैसी गतिविधियों में नियमित रूप से जुड़ना चाहिए. ऐसी गतिविधियों से जुड़ने से मानसिक तनाव भी दूर होता है. इसके अलावा देर तक ना जागे, नींद पूरी ले. मिश्रा के अनुसार, एक बार सफेद हो चुके बालों को प्राकृतिक रूप से पूरी तरह काला करना कठिन है, लेकिन शेष काले बालों को सफेद होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय रामबाण सिद्ध हो सकते हैं:
- आंवला का जादू: प्रतिदिन आंवले या उसके रस का सेवन करें. यह विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है.
- लोहे के बर्तन का उपयोग: लोहे की कड़ाही में बना भोजन करें और दूध का सेवन करें. यह शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है.
- विशेष हेयर पैक: लोहे की कड़ाही में आंवला चूर्ण और पिसी हुई चाय की पत्ती को उबालें. ठंडा होने पर इसमें मेहंदी भिगोकर बालों पर लगाएं.
- औषधीय तेल: आंवला, शिकाकाई, भृंगराज और चाय पत्ती के चूर्ण को सरसों या तिल के तेल में मिलाकर पकाएं. इसमें आंवले का रस भी डालें. जब केवल तेल रह जाए, तो इसे छानकर शीशी में भर लें और नियमित मालिश करें.
- पोषक आहार: अपने भोजन में संतरा, कीवी, काले अंगूर, ब्रोकली, बथुआ और टमाटर जैसी हरी सब्जियों को शामिल करें.
- खजूर और किशमिश: रात को 15 किशमिश भिगो दें और सुबह पानी सहित खाएं. रात को दूध के साथ खजूर का सेवन भी अत्यंत लाभकारी है.
- योग और व्यायाम: तनाव कम करने के लिए नियमित योगाभ्यास और मॉर्निंग वॉक करें.