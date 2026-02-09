10 आयुर्वेदिक दवाओं का जादू एक दवा में, चेहरे के दाग होंगे छू मंतर और खिल उठेगी रंगत
आयुर्वेदिक संस्थान ने तैयार की दवा, जड़ से मिटेगा मेलास्मा, झाइयां नहीं बिगाड़ सकेंगी आपकी सुंदरता
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 7:22 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 8:52 PM IST
भोपाल : चेहरे पर आने वाले दाग और झाइयां से सभी परेशान रहते हैं और हार्मोन्स से होने वाली ऐसी ही स्किन प्रॉब्लम मेलास्मा कहलाती है. महिलाओं में आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान या इसके बाद चेहरे पर गुलाबी या डार्क स्पॉट उभर आते हैं, इसे झाइयां या मेलास्मा कहा जाता है. लेकिन इसे जड़ से मिटाने के लिए भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान ने 10 आयुर्वेदिक औषधियों से एक खास दवा तैयार की है. अध्ययन में यह दवा बेहद असरकारक साबित हुई है.
क्यों होती है मेलास्मा बीमारी?
राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान की एमपी अंतिम वर्ष की छात्रा डॉ काजल जैन बताती हैं कि मेलास्मा का सीधा संबंध हार्मोनल बदलावों से होता है. यही वजह है कि आमतौर पर यह समस्या गर्भावस्था के दौरान या इसके बाद ज्यादा देखने को मिलती है. आमतौर पर यह समस्या महिलाओं को ही होती है, खासतौर से गर्भावस्था के दौरान. हार्मोनल बदलाव के चलते चेहरे की त्वचा में कुछ स्थानों पर रंग बदलने लगता है. कई बार तेज धूप की वजह भी स्किन पर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं. खासतौर से जिनकी स्किन बहुत सेंसेटिव होती है. ऐसे लोगों की स्किन पर सूरज की किरणें असर डालती हैं.
10 औषधियों से तैयार की गई दवा
डॉ. काजल जैन बताती हैं कि मेलास्मा जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए संस्थान ने दस औषधियों को मिलाकर एक दवा तैयार की है. इस दवा को तैयार करने में रक्त चंदन, गिलोय, पटोला, कुटकी जैसी कुछ और दूसरी औषधियों को तिल के तेल के साथ मिलाकर तैयार किया गया. इसके बाद इस औषधि का मरीजों पर अध्ययन किया गया.
40 मरीजों पर किया गया अध्ययन
आयुर्वेदिक संस्थान में आने वाले मरीजों में से 40 मरीजों पर इस दवा का अध्ययन किया गया. इसमें 32 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल थे. संस्थान द्वारा तैयार की गई दवा को इन मरीजों को एक महीने तक लगाने के लिए दिया गया. इस दौरान समय-समय पर दवा का स्किन पर होने वाला असर देखा गया. एक माह बाद इस दवा के बिफोर और ऑफ्टर इफेक्ट देखे गए. इसमें दवा के बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं.
डॉ. काजल जैन बताती हैं, '' इन मरीजों में से 85 फीसदी मरीजों में इस दवा का बहुत अच्छा असर देखने को मिला है. बाकी 20 फीसदी मरीजों द्वारा बताई गई सावधानियों को नहीं अपनाया गया, इस वजह से दवा का पर्याप्त असर नहीं देखने को मिला. डॉ काजल जैन कहती हैं, '' अब इस दवा के पेटेंट कराने की कोशिश की जा रही है. वे कहती हैं कि आमतौर पर बाजार में मेलास्मा दूर करने के लिए कई तरह की दवा मिलती हैं, लेकिन कई बार इनमें स्टोराइड का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद में साइड स्फेक्ट देखने को मिलते है. ऐसी दवा तत्काल तो असर दिखाती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद यह दाग फिर उभर जाते हैं.
बेहतर डाइट रखेगा मेलास्मा को दूर
डाइटीशियन डॉ. अमिता सिंह कहती हैं, '' हार्मोन ठीक रखने और अच्छी डाइट से झाइयां और मेलास्मा को दूर रखा जा सकता है. इस तरह की समस्या कई तरह की विटामिन की कमी से भी होती हैं. इसलिए बेहतर होगा कि डाइट में विटामिन्स ओर एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर फूड लें.
यह भी पढ़ें- मोहन यादव का गेहूं पर MSP का नया फॉर्मूला, किसानों को नए प्लान से मिलेगा हजारों का बोनस
धूप में और बढ़ने लगती है समस्या
मेलास्मा में खासतौर से चेहरे पर गालों, माथे या नाक और होंठ के ऊपर स्किन का रंग बदल जाता है. स्किन पर गहरे भूरे या फिर हल्के काले रंग के धब्बे उभरने लगते हैं. इसमें किसी तरह की खुजली या रूखापन नहीं होता. किसी तरह का दर्द भी नहीं होता, लेकिन यह मानसिक रूप से जरूर परेशान करने लगते हैं. डॉ. काजल जैन कहती हैं, '' ऐसी समस्या में तब और बढ़ जाती है, जब आप धूप में निकलें. सूरज की किरणें इस तरह की स्किन प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं और स्किन का प्रभावित स्थान और डार्क होने लगता है. वैसे देखा जाए तो यह कोई बीमारी नहीं है. सही तरह से देखभाल और समझदारी से इससे निपटा जा सकता है.