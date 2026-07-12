Special : आयुर्वेदिक काढ़ा वैज्ञानिक कसौटी पर सफल! मानकों पर खरा उतरा, अब टैबलेट के रूप में करेंगे तैयार
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किए गए वातश्लेष्मिक ज्वरघ्न क्वाथ (काढ़ा) का वर्तमान वैज्ञानिक चलन से परीक्षण किया गया. मनोज वर्मा की रिपोर्ट...
Published : July 12, 2026 at 1:36 PM IST
जोधपुर : बरसों से बुखार आने पर घरों में किसी अंग्रेजी दवाई से पहले काढ़ा दिए जाने का ही चलन रहा था. अंग्रेजी दवाइयों का चलन बढ़ा तो लोग उस तरफ चले गए, लेकिन फिर भी आयुर्वेदिक काढ़े का चलन जारी रहा. कोविड आया तब आयुर्वेद का उपयोग बढ़ा तो काढ़े का भी जमकर उपयोग हुआ. जोधपुर के डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किए गए वातश्लेष्मिक ज्वरघ्न क्वाथ (काढ़ा) का मौसमी सर्दी, जुकाम और बुखार के उपचार के बाद कोविड में भी उपयोग हुआ.
इसके बाद गाहे बगाहे काढ़े के साइड इफेक्ट भी प्रचारित हुए, जिसने सवाल खड़े किए. इसपर जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने इस औषधि का वर्तमान वैज्ञानिक चलन से परीक्षण कर साबित किया कि काढ़े से कोई नुकसान नहीं होता है. आयुर्वेद के वैज्ञानिक जनरल में इस स्टडी को प्रकाशित करने के लिए चूहों पर भी परीक्षण किए गए, जिसके परिणाम सही आए हैं.
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तीन साल तक अध्ययन समीक्षा : विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. (डॉ.) गोविन्द सहाय शुक्ल के मार्गदर्शन में शोधकर्ताओं ने ओईसीडी-407 प्रोटोकॉल के तहत 28 दिनों तक विस्टर चूहों पर किए गए सब-एक्यूट टॉक्सिसिटी अध्ययन में पाया कि इस काढ़े का लिवर, किडनी और हृदय पर कोई विषाक्त या संरचनात्मक दुष्प्रभाव नहीं पड़ा. कुलगुरु ने बताया कि शोध के निष्कर्ष प्रतिष्ठित स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल एनल्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में प्रकाशित हुए हैं. इसके लिए तीन वर्ष तक समीक्षा हुई. इसके मुख्य शोधकर्ता रसशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रवि प्रताप सिंह हैं.
मानकों पर खरा उतरा काढ़ा : डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि वातश्लेष्मिक काढ़े के ग्रेन्यूल्स गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों पर खरे उतरे हैं. साथ ही इन्फ्लुएंजा और अन्य श्वसन रोगों के उपचार के लिए भविष्य में व्यापक क्लीनिकल शोध की आधारशिला भी बने हैं. क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं. शोध में विषाक्तता परीक्षण के साथ काढ़े के 12 औषधीय घटकों का भी एचपीटीएलसी तकनीक से विश्लेषण किया गया. इसमें यूजेनॉल, करक्यूमिन और उर्सोलिक एसिड जैसे जैव-सक्रिय तत्वों की पुष्टि हुई. ये सूजन कम करने, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाने और वायरस संबंधी प्रक्रियाओं पर प्रभावी माने जाते हैं. साथ ही फॉर्म्युलेशन की गुणवत्ता का भी वैज्ञानिक सत्यापन किया गया.
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टैबलेट के रूप में तैयार करेंगे: इस काढ़े में वासा (अडूसा), कंटकारी (भटकटैया), हल्दी, गिलोय, सोंठ, भारंगी, तालिशपत्र, भुई आंवला, मुलेठी, तुलसी, काली मिर्च और लौंग का उपयोग किया गया है. कुलगुरु ने बताया कि हम इस काढ़े को व्यापक रूप उपयोग में ले रहे हैं. इसके अब टेबलेट (ग्रेन्यूल्स) के रूप में भी बना रहे हैं, जिससे इसका उपयोग कहीं भी कर सकेंगे. सफर के दौरान गर्म पानी में डालते ही काढ़ा तैयार हो जाएगा.
मौसमी बीमारियों में काम आता है : कुलगुरु ने बताया कि यह काढ़ा वे 10 वर्षों से उपयोग में ले रहे हैं. इसका सर्वाधिक उपयोग मौसमी बीमारियां व श्वास से जुड़ी परेशानियों में होता है. इसके परिणाम अच्छे मिले हैं. आयुर्वेद विभाग ने इसे पूरे प्रदेश में उपयोग करवाया. कोविड में भी अच्छे परिणाम मिले थे. कोविड के बाद जब सवाल उठे तो हमने इस पर चिंतन करते हुए रिसर्च शुरू किया. इसके तहत दो बिंदुओं पर काम शुरू किया. पहला कि यह सुरक्षित हो और दूसरा यह आसानी से कैसे तैयार हो सके. इसके लिए ड्रग एसओपी बनाई. तैयार करने के बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी सही पाई गई.
आयुर्वेद विज्ञान को प्रभावी बना रहे : डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि इस क्वाथ में सभी 12 हर्बल औषधी हैं. हमने अपने आयुर्वेद विज्ञान को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए प्री क्लीनिकल ट्रायल किए हैं. आगे क्लीनिकल की तैयारी चल रही है. आगे हम सभी आधुनिक विज्ञाना से जुड़े प्रोटोकाल पर काम कर रहे हैं. हालांकि, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर हम इसे हर मानक पर खरा उतार रहे हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च प्रकाशित हो चुकी हैं. इसके लिए तीन साल तक लगातार काम हुआ है.