बनारस में पारंपरिक खुशबू विज्ञान से तैयार हो रहीं आयुर्वेदिक अगरबत्तियां, सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद
वाराणसी के नमो घाट पर एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें फूलों से बने उत्पादों की बिक्री की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 6:03 AM IST
वाराणसी: आपने फूलों से बनी अगरबत्तियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हम आज जिन अगरबत्तियों के बारे में बात करने जा रहे हैं वे एक कदम आगे हैं. इन्हें पारंपरिक खुशबू विज्ञान और आयुर्वेदिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है. यह तरीका पुराने तरीकों को फॉलो करता है.
यह उत्पाद दक्षिण भारत के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में काफी पसंद किए जा रहे हैं. पिछले दो महीनों में 6,000 से अधिक लोगों ने इन धूप-अगरबत्तियों को खरीदा है. इसे बनाने के पीछे काशी के तीन लोगों का दिमाग था, जो पारंपरिक खुशबू विज्ञान में ट्रेंड एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं.
नमो घाट पर लगाया गया है स्टाल: वाराणसी के नमो घाट पर एक स्टॉल लगाया गया है, जहां फूलों से निर्मित अलग-अलग उत्पादों को रखा गया है. यह लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. इस धूप-अगरबत्ती की कंपनी से जुड़े लोग उत्पादों की मांग को लेकर बताते हैं कि हमारे उत्पादों की डिमांड कोलकाता, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से आ रही है.
उनका कहना है कि हमारे उत्पादों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. ‘काशी तमिल संगमम’ में हमें स्टॉल लगाने का मौका मिला है. यहां पर भी देश-विदेश से और वाराणसी के आस-पास से लोग आ रहे हैं. उन्हें भी ये उत्पाद पसंद आ रहे हैं. इन धूप-अगरबत्तियों में प्रयोग किए जाने वाले तत्व सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं.
गंध परंपरा की ‘गंध युक्ति’ से खोजी धूप-अगरबत्ती बनाने की विधि: स्टार्टअप शुरू करने वाले रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी ए के त्रिपाठी ने बताया कि हमारा सनातन धर्म काफी प्राचीन और महान धर्म है. हम मन्दिरों में अपने देवी-देवताओं के सामने जो धूप जलाते हैं, उसे लेकर हमारे मन में ये जिज्ञासा हुई कि उसमें ऐसे क्या तत्व होने चाहिए, जिन्हें जलाकर धुआं पैदा हो. इसका समाधान हमें महर्षि अगस्त्य के गंध परंपरा की गंध युक्ति से मिला.
उसमें 14 वैदिक तत्वों का जिक्र किया गया है, जिसका प्रयोग आप पूजा करने के काम में कर सकते हैं. यह सभी तत्व हमारे घरों में मौजूद हैं. हल्दी, चंदन, तुलसी, कपूर, लौंग, दालचीनी आदि इसमें शामिल हैं. इनका चिकित्सकीय लाभ भी है. मन्दिरों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं, अगर उनकी रिसाइकिलिंग करके इसे बनाते हैं, तो पर्यावरण के अनुरूप ही कार्य होता है.
युवाओं को सनातन के प्रति जागरूक करना है उद्देश्य: ए के त्रिपाठी का कहना है कि, हमारा इस धूप-अगरबत्ती को तैयार करने के पीछे लोगों को सनातन के प्रति जागरूक करना उद्देश्य था. हम अपने घर में पूजा पद्धति में कम से कम सनातन पद्धति का ही प्रयोग करें. हमारी कंपनी ये नहीं कहती कि आप सिर्फ हमारे ही उत्पाद खरीदें. हमारा उद्देश्य युवाओं को सनातन के प्रति जागरूक करना भी है.
हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. शुरुआत में हम तीन लोग थे. बाद में हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए. इस समय हमारी टीम में 60 लोग जुड़े हुए हैं. हम लोग अपने उत्पादों को बनाने में कम से कम मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिनकी आवश्यकता पड़नी ही है, उन्हीं का प्रयोग हम करते हैं.
मशीनों का प्रयोग कम, महिलाओं को दिया गया रोजगार: ए के त्रिपाठी बताते हैं कि ग्राइंडर मशीन, कोन को डिजाइन करने वाली मशीन, हवन कप की डिजाइन तैयार करने वाली मशीनों का प्रयोग हम करते हैं. खासकर इस काम से हमने अपने समाज के बीच की महिलाओं को जोड़ा हुआ है. हमारी कोशिश रहती है कि इन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए. इस काम से जुड़े लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि शुरुआत में हम तीन डायरेक्टर्स थे.
वर्कर्स लगभग 10 थे. वर्तमान में हमारे पास वर्कर्स की संख्या 60 के आसपास है. हमने अपना उत्पाद लोगों के लिए सस्ता रखने का प्रयास किया है, जिस वजह से हमने अधिक लाभ लेने की कोशिश नहीं की है. हमने खुद के ही पैसे से इस काम को शुरू किया था. इस पर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है. इससे हमारे उत्पाद की कीमत कम रहती है.
15 रुपये से शुरू होती हैं, इन उत्पादों की कीमतें: उन्होंने अपने उत्पाद और उसकी कीमतों के बारे में भी जानकारी दी. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कारण आज काशी तमिल संगमम में हमारे जैसे नए, छोटे स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसे देश-दुनिया से आए लोग देख रहे हैं. इसकी काफी सराहना भी हो रही है.
हमारे पास जो उत्पाद हैं उनमें 15 रुपये की और 18 रुपये का धूप है. साथ ही, 550 रुपये का हवन कप भी है. अगर आमदनी की बात करें तो हमारी कंपनी मुनाफा कमाने के उद्देश्य से शुरू नहीं की गई. हमारे उत्पादों की कीमत इतनी है कि हम इसे तैयार करने में आने वाली लागत को निकाल सकें. इसीलिए हमने इसकी कीमत बहुत अधिक नहीं रखी है.
महिलाओं ने की खरीदारी, उत्पाद की सराहना भी की: स्टॉल पर उत्पाद खरीदने आईं महिलाओं ने बताया कि इन उत्पादों की खुशबू बहुत ही अच्छी है. यह अन्य उत्पादों से काफी अलग लगा. हम भी धूप-अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर बिक रहे उत्पाद उन सभी से अच्छे और अलग हैं. वहीं, एक अन्य महिला रेखा ने बताया कि धूप में अलग-अलग तरह की खुशबू मिलती है.
हम लोगों ने इसके बारे में सुना था तो स्टॉल पर खरीदने के लिए आ गए. अभी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं. अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसकी और भी मात्रा खरीदकर ले जाएंगे. बाजार में मिलने वाले उत्पादों से यह काफी अच्छे उत्पाद हैं.
