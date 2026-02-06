ETV Bharat / state

थार की माटी में छुपा सेहत का खजाना, कुमट का गोंद किसानों की आमदनी का नया सहारा

आयुर्वेद विशेषज्ञ ओम प्रकाश मुंदड़ा बताते हैं कि पेड़ के तने से लार की तरह रिसने वाला यह गोंद ग्रामीण लोग सावधानी से एकत्र करते हैं और धूप में सुखाते हैं. पीढ़ियों से यह काम पारंपरिक ज्ञान के आधार पर किया जाता रहा है. आयुर्वेद में कुमट के गोंद को औषधीय खजाना माना जाता है. यह कमर दर्द, जोड़ों की मजबूती, हड्डियों को ताकत देने और प्रसूता महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है. सर्दियों के मौसम में इससे बनाए जाने वाले लड्डू ग्रामीण घरों में आज भी स्वास्थ्यवर्धक परंपरा का हिस्सा हैं. यही कारण है कि सर्दी के महीनों में बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ जाती है.

प्राकृतिक प्रक्रिया, पारंपरिक ज्ञान : रेत में जड़ें जमाए कुमट का पेड़ न तो ज्यादा पानी मांगता है और न ही विशेष देखभाल. यही वजह है कि थार के कठिन हालातों में भी यह पेड़ जीवन का सहारा बना हुआ है. इसके तने से प्राकृतिक रूप से निकलने वाला गोंद आज देश और विदेशों में अपनी औषधीय गुणवत्ता के कारण खास पहचान बना चुका है. कुमट के पेड़ से निकलने वाला गोंद किसी फैक्ट्री या रसायन का परिणाम नहीं होता. यह पूरी तरह प्राकृतिक होता है.

बाड़मेर : थार के रेगिस्तान की पहचान अब केवल रेत, गर्म हवाएं और कठिन जीवन नहीं रह गई है. इसी कठोर भूगोल में उगने वाला कुमट का पेड़ आज सेहत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उम्मीद की नई कहानी लिख रहा है. पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, चोहटन और बाखासर जैसे इलाकों में यह पेड़ सदियों से मौजूद है, लेकिन अब इसका गोंद किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का मजबूत आधार बनता जा रहा है.

थार का गोंद, देश-विदेश में मांग : उन्होंने बताया कि बाजार में कई प्रकार के गोंद उपलब्ध हैं, लेकिन थार क्षेत्र में मिलने वाला कुमट का गोंद गुणवत्ता में सबसे बेहतर माना जाता है. यही वजह है कि इसकी मांग अब राजस्थान से निकलकर गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक पहुंच चुकी है. इतना ही नहीं, अरब देशों में भी इसकी औषधीय उपयोगिता के चलते निर्यात की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

किसानों की आमदनी का नया सहारा : कृषि विशेषज्ञ डॉ. प्रदीप पगारिया बताते हैं कि बाड़मेर और बालोतरा जिलों में 25 से 30 लाख कुमट के पौधे मौजूद हैं. इनसे हर साल करीब 50 से 60 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है. यह आंकड़ा बताता है कि कुमट का गोंद केवल एक वन उत्पाद नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी बन चुका है. चोहटन, बाखासर और आसपास के इलाकों में कुमट गोंद की कीमत 1200 से 1400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है. इससे ग्रामीण किसानों को बिना अधिक लागत के अच्छी आय मिलती है. कई परिवार ऐसे हैं, जिनकी सालभर की अतिरिक्त कमाई इसी गोंद पर निर्भर हो गई है.

फ्रॉड भी बढ़ा : खेती के साथ यह एक सुरक्षित वैकल्पिक आजीविका बनकर उभरा है, लेकिन बढ़ती मांग के साथ खतरे भी सामने आने लगे हैं. आयुर्वेद विशेषज्ञ ओम प्रकाश मुंदड़ा चिंता जताते हैं कि बाजार में कुमट गोंद के नाम पर फ्रॉड बढ़ रहा है. कुछ लोग अधिक गोंद निकालने के लालच में पेड़ों में इंजेक्शन लगाकर कृत्रिम तरीके अपनाते हैं. इससे न केवल गोंद की गुणवत्ता घटती है, बल्कि पेड़ भी धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है. असली कुमट गोंद की पहचान आसान है. पानी में घोलने पर यदि उसमें अच्छी चिपचिपाहट बनती है, तो वही शुद्ध गोंद है. नकली या मिलावटी गोंद में यह गुण नहीं पाया जाता.

विलुप्ति की कगार पर कुमट : रेगिस्तान की कठोर जमीन में उगा कुमट का पेड़ आज यह साबित कर रहा है कि प्रकृति अगर समझदारी से उपयोग की जाए, तो वह सेहत भी देती है और समृद्धि भी. कुमट का पेड़ आज आर्थिक रूप से जितना उपयोगी है, उतना ही संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील भी हो गया है. डॉ. प्रदीप पगारिया के अनुसार हाल के वर्षों में कुमट के पेड़ तेजी से घट रहे हैं और यह प्रजाति विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही है. समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां इस प्राकृतिक धरोहर से वंचित हो सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जियो-टैगिंग, वैज्ञानिक तरीके से गोंद संग्रह और संगठित कंपनियों के माध्यम से मार्केटिंग से न केवल पेड़ों का संरक्षण संभव है, बल्कि किसानों को बेहतर और स्थायी आय भी सुनिश्चित की जा सकती है.