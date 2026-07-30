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Mobile Addiction Treatment : मोबाइल की लत पर आयुर्वेद करेगा इलाज की तलाश, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया विशेष शोध

मोबाइल की लत पर आयुर्वेद करेगा इलाज की तलाश ( ETV Bharat Jaipur )