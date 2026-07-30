Mobile Addiction Treatment : मोबाइल की लत पर आयुर्वेद करेगा इलाज की तलाश, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया विशेष शोध
डिजिटल उपकरणों का बढ़ता उपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है.
Published : July 30, 2026 at 1:00 PM IST
जयपुर: आधुनिक जीवनशैली में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और अन्य डिजिटल उपकरणों का बढ़ता उपयोग अब केवल सुविधा का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है. लगातार स्क्रीन के संपर्क में रहने, घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने और तेज ध्वनि वाले उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से आंखों, दिमाग, नींद और मानसिक संतुलन पर विपरीत असर पड़ रहा है.
आयुर्वेद चिकित्सकों का मानना है कि इन समस्याओं की जड़ में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण अवधारणा असात्म्येन्द्रिय संयोग भी शामिल है, जिसे रोग उत्पन्न होने के प्रमुख कारणों में माना गया है. इसी बढ़ती समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने मोबाइल के अत्यधिक उपयोग और उससे होने वाले दुष्प्रभावों पर एक विशेष शोध शुरू किया है. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रोग निदान विभाग के विभागध्यक्ष प्रो. सुरेन्द्र कुमार शर्मा का कहना है कि इस शोध का उद्देश्य मोबाइल की लत से पीड़ित लोगों के व्यवहार, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और आयुर्वेद आधारित उपचार पद्धतियों का अध्ययन करना है और इससे बाद इसकी लत को किस तरह कम किया जाए, इस पर काम किया जाएगा.
6 माह चलेगा शोध : शोध में 60 लोगो को शामिल किया जाएगा और हर दिन उनसे डायरी में नोट करवाया जाएगा कि उन्होंने कितनी देर स्क्रीन टाइम बिताया और किस तरह क कंटेंट देखा. इसके साथ ही पूरी दिनचर्या, नींद, खान-पान, मानसिक स्थिति और दैनिक व्यवहार की लगातार निगरानी की जाएगी. यह शोध छह महीने तक चलेगा. अध्ययन पूरा होने के बाद प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मोबाइल की लत से प्रभावित लोगों के लिए आयुर्वेद आधारित प्रभावी उपचार पद्धति विकसित करने की योजना है.
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असात्म्येन्द्रिय संयोग : राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रोग निदान विभाग कि शोधार्थी डॉ. नतिषा शर्मा का कहना है कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रोग उत्पन्न होने के तीन प्रमुख कारण बताए गए हैं, जिनमें असात्म्येन्द्रिय संयोग प्रमुख है. इसका अर्थ है इन्द्रियों का अनुचित, अत्यधिक या गलत तरीके से उपयोग करना. जब आंखें लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर लगी रहती हैं, कान लगातार तेज आवाज या ईयरफोन के संपर्क में रहते हैं या मन लगातार डिजिटल कंटेंट के प्रभाव में रहता है, तो इन्द्रियों का स्वाभाविक संतुलन बिगड़ने लगता है. यही स्थिति आगे चलकर कई शारीरिक और मानसिक विकारों का कारण बन सकती है.
बढ़ रही हैं कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं : मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से लोगों में आंखों में जलन, सिरदर्द, गर्दन और कमर दर्द, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, तनाव, चिंता, एकाग्रता में कमी, स्मरण शक्ति कमजोर होना और सामाजिक व्यवहार में बदलाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. खासकर बच्चों और युवाओं में स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव अधिक देखा जा रहा है.
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आयुर्वेदिक उपचार की तलाश : राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का मानना है कि केवल मोबाइल का उपयोग कम करने की सलाह पर्याप्त नहीं है. इसके लिए व्यक्ति की दिनचर्या, आहार, निद्रा, मानसिक स्थिति और इन्द्रियों के संतुलित उपयोग को ध्यान में रखते हुए समग्र आयुर्वेदिक उपचार विकसित करना आवश्यक है. यही कारण है कि शोध में प्रत्येक प्रतिभागी की जीवनशैली का विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है. शोध के परिणाम भविष्य में मोबाइल की लत और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आयुर्वेद आधारित वैज्ञानिक उपचार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.