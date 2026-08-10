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कोटा में आयुर्वेद डॉक्टर ने की आत्महत्या, 10 महीने पहले हुई थी शादी...पत्नी ने कर दिया था तलाक का केस

वह उदयपुर से बीएएमएस की पढ़ाई कर रहे थे और वर्तमान में उनकी इंटर्नशिप चल रही थी. ऐसे में कोटा में ही रह रहे थे. शनिवार मध्य रात्रि के आसपास यह घटना हुई है. इसके संबंध में रिपोर्ट भी रेलवे के कंट्रोल रूम से मिली थी. युवक की शिनाख्त पास में मिले पर्स, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों से हुई है.

इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है. युवक के शव का पोस्टमार्टम पुलिस ने करवा कर परिजनों के सुपुर्द रविवार को दिया है. जीआरपी थाना अधिकारी अनिल देवल का कहना है कि न्यू कोटा रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन से कटने का मामला आया था. इसमें मृतक की शिनाख्त मूल रूप से बारां जिले के अंता के रहने वाले डॉ. हरीश नायक की मौत हुई है.

कोटा: शहर के न्यू कोटा रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक पर एक युवक के आत्महत्या का मामला सामने आया है. युवक का शव ट्रैक पर शत विक्षिप्त मिला था. युवक की शिनाख्त मूल रूप से बारां जिले के अंता के रहने वाले हरीश नायक के रूप में हुई है. वे उदयपुर से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS) के फाइनल ईयर में हैं और कोटा में इंटर्नशिप कर रहे थे.

हरीश कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे और उनकी पत्नी ने तलाक का केस भी फाइल किया है. यह भी कारण हो सकता है, लेकिन हम संदिग्ध मानते हुए पूरी तरह से जांच कर रहे हैं. घटना का मौका मुआयना परिजनों को भी दिखाया है. -अनिल देवल, जीआरपी थाना अधिकारी.

उदयपुर में साथ रहने की करती थी जिद, नहीं मानने पर तलाक की अर्जी : मृतक के बुआ के लड़के कुंदन का कहना है कि हरीश की शादी करीब 10 महीने पहले बीते साल 2025 में नवंबर में हुई थी. कोटा के रामचंद्रपुरा निवासी उसकी पत्नी पहले अंता रहती थी, लेकिन हरीश उदयपुर में पढ़ाई कर रहा था. उसकी पत्नी हरीश के साथ रहने की जिद करने लगी थी. हरीश ने कहा था कि कुछ दिन माता-पिता के साथ रहो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. करीब 6 महीने अंता रही और उसके बाद कोटा पीहर आ गई थी.

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इसके बाद वापस ससुराल नहीं गई. उसने करीब 2 महीने पहले तलाक का केस भी फाइल कर दिया था, यानी शादी के 8 महीने बाद ही हरीश के खिलाफ तलाक का केस हो गया था. हरीश के पिता लीलाधर मेडिकल डिपार्टमेंट अंता में क्लर्क हैं, जबकि मां हाउसवाइफ है. उसकी दो बहने हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. कुंदन ने बताया कि हरीश की इंटर्नशिप चल रही थी. उसके फोर्थ ईयर पूरे हो गए थे. वह कोटा में ही इंटर्नशिप कर रहा था.

ऐसे में इंद्र विहार में रेंट पर रूम लेकर रह रहे थे. जिस दिन घटना हुई है, शनिवार देर रात को 11:30 बजे न्यू कोटा स्टेशन पर ऑटो से उतरे हैं. हालांकि, जिस जगह घटना हुई है, वह आधा किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर है. वहीं, उसके साथ दो अन्य युवक के होने के भी जानकारी आ रही है. हालांकि, पुलिस इसकी जांच कर रही है.