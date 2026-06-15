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विरासत के आंगन में योग: सूरज छतरी-रानीजी की बावड़ी पर गूंजे प्राणायाम के स्वर, बूंदी ने दिया स्वास्थ्य का संदेश

विशेष योग शिविर में प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और उन्नत योग क्रियाओं का अभ्यास कराया गया.

Special Yoga Camp In Bundi
रानी जी की बावड़ी पर योग अभ्यास करते हुए. (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 4:42 PM IST

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बूंदी: 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां बूंदी में शुरू हो चुकी हैं. यहां जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सूरज छतरी और रानीजी की बावड़ी पर विशेष योग शिविर आयोजित किया गया. इसमें योग साधकों ने ऐतिहासिक धरोहरों के बीच योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन और सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया.

योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों के सहायक नोडल अधिकारी डॉ. सुनील कुशवाह ने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम ने न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि प्रतिभागियों को बूंदी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ने का कार्य किया. पश्चिमी पहाड़ी पर स्थित सूर्य-नारायण छतरी (सूरज छतरी) की मनोरम वादियों और रानीजी की बावड़ी की भव्य स्थापत्य कला के मध्य जब योग साधकों ने एक साथ योगासन और प्राणायाम किए, तो पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर हो गया.

योग दिवस का काउंटडाउन शुरू: डॉ. कुशवाह ने बताया कि इस विशेष सत्र में प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और उन्नत योग क्रियाओं का अभ्यास कराया गया. प्रशिक्षकों ने शारीरिक संतुलन, मानसिक एकाग्रता, तनाव मुक्ति तथा आंतरिक ऊर्जा के विकास से जुड़े अभ्यास करवाए. योग विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित योगाभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है. कार्यक्रम के दौरान योग प्रशिक्षकों ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति है.

Special Yoga Camp In Bundi
सूरज छतरीपर योग अभ्यास करते हुए (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 : एसएमएस स्टेडियम में होगा राज्यस्तरीय समारोह, कलेक्टर ने दिए निर्देश

योग व्यक्ति को स्वयं से जोड़ने के साथ-साथ प्रकृति, संस्कृति और समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है. ऐतिहासिक धरोहरों पर आयोजित इस तरह के कार्यक्रम नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने का भी प्रभावी माध्यम बन रहे हैं. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने योग के प्रति बढ़ती जागरूकता को समाज के लिए शुभ संकेत बताया. इस अवसर पर श्रीजी योगशाला के निदेशक एवं योग गुरु दीपक गुर्जर, प्रशिक्षक भूपेन्द्र योगी, शक्ति तोषनीवाल, शिखर पंचोली, चांदनी वरयानी, सरला कुशवाह, पूजा खत्री, महिमा शर्मा, सुधा चौधरी और चारू अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में योग साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

21 जून को अधिकाधिक सहभागिता का आह्वान: कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने जिलेवासियों से आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में परिवार सहित अधिकाधिक संख्या में शामिल होने की अपील की. वक्ताओं ने कहा कि योग को जन-जन का अभियान बनाकर ही स्वस्थ भारत और सशक्त समाज के निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

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